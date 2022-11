VII LIBER LIBRI IL FUTURO TRA LE RIGHE – HOTEL BELLAVISTA CLUB CAROLI HOTELS GALLIPOLI – 24-27 NOVEMBRE Dopo il via di stamattina, prosegue la settima edizione dell’evento “Liber Libri – Il futuro tra le righe” promosso da Caroli Hotels a Gallipoli dal 24 al 27 novembre all’ Hotel Bellavista Club.

In un contesto in cui la cultura è sempre più marginale, prosegue l’esperienza di Liber Libri, l’evento che farà riconoscere Gallipoli non più solo come luogo di mare, spiagge e divertimento ma anche luogo di perdizione culturale.

Scopo principale è far riavvicinare i ragazzi alla cultura attraverso un’iniziativa interattiva e divertente.

I giovani saranno coinvolti grazie ad incontri con l’autore, workshop, spettacoli, laboratori e momenti esperienziali.

Ricapitolando: incontri con gli autori e le scuole della provincia di Lecce al mattino, reading letterari e cene evento al pomeriggio e alla sera.

Le varie iniziative e le attività a corollario di terranno in collaborazione con la Libreria Giunti “al Punto” di Gallipoli.

Il Teatro Tito Schipa ospiterà nel Foyer una serie di incontri. Da segnalare anche la media partnership con Diffusione Stereo.

La settima edizione

La settima edizione, con la direzione artistica di Mariangela Simone, segnerà l’affermazione del salotto letterario di Gallipoli con l’intenzione di porre “sul palco del Teatro ideale”, missione di LL2022, ogni Autore con la sua opera: il racconto, i personaggi, le ambientazioni.

Una sezione dell’evento sarà dedicata alla celebrazione della stella del cinema, simbolo di eleganza e principessa in occasione dei 40 anni dalla scomparsa.

Grace Kelly grande stella del firmamento del cinema ha mosso i suoi primi passi al Teatro affermandosi poi sulla pellicola. Liber Libri dedica a questa grande icona una sezione cinematografica con la Bottega del Cinema di Mario Scarlino.

Scegliendo poi il medium del Teatro, Liberi Libri sceglie Carmelo Bene riservando a questo grande e poliedrico artista una sezione con recitazioni nel ventennale dalla scomparsa.

Da segnalare anche la presenza di Sara Durantini, autrice del libro “Annie Ernaux. Ritratto di una vita”, biografa del Premio Nobel per la letteratura 2022.

Focus della rassegna è la diffusione della cultura e della letteratura, tra i giovani e tra tutti gli appassionati. Liber Libri si colloca come aggregatore d’interesse e grande motore per la divulgazione culturale.

Partners dell’evento: Giunti al Punto librerie, Teatro Tito Schipa, La Bottega del Cinema, Spinelli Caffè, De Tullio, Acqua Orsini.