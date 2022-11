Rilevare in tempo reale, attraverso la video-elaborazione di immagini la corretta occupazione dei parcheggi per la ricarica elettrica dei veicoli. È quanto riesce a fare il sistema tecnologico Ipads ideato da Acea Innovation, società del Gruppo ACEA che opera nel settore della mobilità e dell’energy & waste transition, presentato in occasione di Ecomondo, alla fiera di Rimini.

