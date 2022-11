Le imprese tra passato e futuro, a Milano “A scuola d’industria”

Come si può trasmettere la cultura d’impresa alle nuove generazioni? E perché è importante che le aziende facciano conoscere la propria storia? Sono alcune delle domande a cui ha dato risposta l’incontro “A scuola d’industria tra passato, presente e futuro”, organizzato a Milano dal Gruppo Bracco e da Museimpresa in occasione della 21^ Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria. Durante la serata è stato proiettato un filmato sull’Archivio Storico digitale Bracco, un progetto che ha ottenuto una nomination ai Corporate Heritage Awards 2022. Il sito bilingue contiene centinaia di video, foto e documenti inediti da scoprire. Uno storytelling innovativo che racconta l’epopea di uno degli storici marchi del Made in Italy e l’avventura imprenditoriale della famiglia Bracco.

