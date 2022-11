La Street Art di E-Distribuzione dipinge la sicurezza sul lavoro

La Street Art di E-Distribuzione dipinge la sicurezza sul lavoro – A Cagliari, con l’artista Giorgio Casu, per l’iniziativa Stop4Safety.

La Street Art di E-Distribuzione dipinge la sicurezza sul lavoro: Cagliari, 30 novembre 2022 – È stata inaugurata a Cagliari, preso l’Unipol Domus, l’opera di Street Art “Rete a piccolo mondo”, realizzata dall’artista sardo Giorgio Casu (alias Jorghe) su disegno di Marika Rizzo, dipendente di un’impresa appaltatrice, sulla cabina elettrica secondaria di E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione.

L’iniziativa nasce in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza dello scorso 28 aprile, in cui i dipendenti di E-Distribuzione e delle imprese che lavorano per la società, hanno partecipato ad un’iniziativa sul tema della sicurezza.

Nell’ambito del progetto “Mission zero”, ovvero l’obiettivo che l’Azienda si pone sul tema degli infortuni, è stata realizzata un’iniziativa specifica chiamata “Stop4Safety”: un importante momento di confronto interamente dedicato alla riflessione sui rischi, sulla sicurezza e sulle tematiche connesse.

Durante questa giornata è stato richiesto a tutti i partecipanti di realizzare alcuni disegni per rappresentare il concetto di sicurezza sul lavoro.

Su circa 350 bozzetti da tutt’Italia ne sono stati selezionati 12, uno per ogni Area geografica in cui E-Distribuzione è organizzata, che sono stati poi realizzati sottoforma di street art sulle cabine secondarie.

L’opera rappresenta una figura femminile di spalle, vestita con la divisa del personale operativo di E-Distribuzione, con le braccia aperte verso l’orizzonte in cui le linee delle mostrine colorate della divisa richiamano le reti elettriche che vengono «tesate».

La persona diventa essa stessa parte integrante di ciò che realizza, nobilitandolo, al pari di un moderno “Uomo Vitruviano” a misura di tutte le cose. L’aspetto della sicurezza diventa fondamentale in tutto ciò e viene raffigurato attraverso uno scudo che pur trovandosi sullo sfondo dell’immagine, la ingloba e la protegge.

Roberta Casciello, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell’Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione, afferma: “Siamo molto soddisfatti di quest’opera che mette l’accento sull’importanza della sicurezza sul lavoro, uno dei temi fondamentali che guida la nostra azienda che ha da tempo l’obiettivo di portare a zero gli infortuni e allo stesso tempo per aver contribuito a rendere omaggio alla città di un’altra opera, facendo convivere i valori della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.”

Jorghe, affermato artista sardo di caratura internazionale, che vive tra New York, Messico e la Sardegna, (le sue opere sono esposte in numerose parti del mondo e tra queste è molto nota l’immagine pop del volto di Obama), ha già collaborato ad altre iniziative di E-Distribuzione nell’ambito del progetto Cabine d’Autore che la Società sta portando avanti da tempo sull’intero territorio nazionale.

Il progetto prevede che le cabine elettriche siano trasformate in opere di street art, firmate da famosi writer e artisti di strada e ad oggi ne sono state realizzate più di 300 in tutta Italia, trasformando le strade delle città in veri e propri musei a cielo aperto.

Un museo che continua a crescere e ad arricchirsi grazie alla collaborazione con artisti locali, amministrazioni comunali, associali culturali e scuole.

La rete elettrica diventa così anche una rete artistica: gli artisti, le scuole, le amministrazioni e le associazioni culturali possono proporre progetti di street art, scrivendo alla casella di posta dedicata streetart-ED@e-distribuzione.com