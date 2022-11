Il livello del bacino non consente di garantire la fornitura per fini diversi da quelli potabili.

La siccità chiude i rubinetti del Maccheronis: il Consorzio, come annunciato nei giorni scorsi ha adottato le misure restrittive per i territori agricoli serviti dalla rete consortile di Torpè, Posada, Siniscola, Budoni e San Teodoro.

Stamane il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha disposto “il divieto di utilizzo della risorsa idrica derivata, per fini irrigui ed aziendali, del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada, mediante le reti consortili e ciò nel rispetto delle disposizioni recentemente impartite, in proposito, dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna, al fine di preservare la scarsa risorsa idrica attualmente invasata” così riporta il testo del documento approvato.

15 prese saranno disponibili in corrispondenza degli idranti consortili situati per il Comune di Torpè in Località Bellone presso Potabilizzatore Comunale, in Località Nuraghe San Pietro, in Località Maccheronis presso il Cantiere Potabilizzatore Consortile Abbanoa.

Nel territorio di Posada si potrà prelevare acqua nella Località Montigradas, presso il potabilizzatore Comunale Posada, in Località San Simone presso gli impianti sollevamento Consorzio di Bonifica.

Per il Comune di Siniscola in Località Overì presso l’impianto di sollevamento del Consorzio di Bonifica; in Località Santa Lucia al bivio della statale 125; in località Capo Comino sulla statale 125 al chilometro 245+800; in Località Lupareddu.

Per il Comune di Budoni in Località Muriscuvoe e in Località Lu Linnalvu.

Mentre per il Comune di San Teodoro in località Franculacciu, in Località La Runcina presso la vasca di compenso consortile e in Località Nuragheddu.