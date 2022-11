La Sardegna alla 2°edizione di “Dora Nera” Festival noir a Torino

La Sardegna alla 2°edizione di “Dora Nera” Festival del noir a

Torino. Autori sardi e il gemellaggio con il Festival Florinas in

Giallo.

Dall’11 al 13 novembre si apre a Torino la seconda edizione di Dora

Nera, festival della cultura noir nel cinema, nella letteratura, nella

musica e nel fumetto. Il Festival nato da un’idea del fumettista e

scrittore nuorese Pasquale Ruju, di Andrea Cavaletto e di Tatiana

Giorcelli dell’Associazione culturale Babelica, si terrà nella

spettacolare cornice juvarriana dell’Oratorio di San Filippo Neri in via

Maria Vittoria 5.

Durante la kermesse sarà assegnato il premio al miglior romanzo noir,

scelto da una giuria di esperti. Tra i finalisti due scrittori sardi:

Francesco Abate con “Il complotto dei Calafati” edito per Einaudi e

Piergiorgio Pulixi con “La settima luna” edito per Rizzoli.

Il fitto cartellone prevede per sabato 12 novembre alle 18 l’incontro

con Florinas in Giallo, il festival di narrativa gialla, noir e thriller

con i migliori autori italiani e internazionali, che da tredici anni si

svolge a Florinas in Sardegna. All’incontro sarà presente Enrico Lobino

Sindaco di Florinas promotore del festival sardo che da quest’anno sarà

gemellato con Dora Nera, e Matteo Mereu Presidente dell’Associazione dei

Sardi Gramsci, partner dell’evento torinese.