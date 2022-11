Oltre me: la ricerca espressiva di Roberta Congiu in mostra allo Spazio e Movimento

La ricerca espressiva di Roberta Congiu in mostra

Sabato 5 novembre, alle 18.30, allo Spazio e Movimento di Cagliari inaugura “Oltre me”, mostra personale di Roberta Congiu a cura di Ivana Salis.

Dopo la mostra “Onde di tempo” di Marilena Pitturru, parte del festival Cagliari Urbanfest, prosegue la stagione espositiva 2022-2023 dello spazio indipendente di via Napoli dedicato ai linguaggi del contemporaneo, unico luogo a Cagliari che si focalizza sulla produzione artistica femminile.

“Oltre me”

“Oltre me” raccoglie una selezione di opere inedite che illustra gli ultimi esiti della ricerca espressiva dell’artista, condotta da oltre un decennio attraverso il solo strumento della penna a sfera.

Realizzate secondo una tecnica grafica fondata su filamenti d’inchiostro che definiscono minuziosamente il corpo umano inserendolo in uno spazio sospeso, le più recenti opere di Roberta Congiu esplorano in profondità il rapporto tra l’essere e l’apparire, tra la percezione di sé e dell’altro.

Alcune dichiarazioni della curatrice Ivana Salis

“Oltre me – racconta la curatrice Ivana Salis – è la sintesi della ricerca di una perfezione che esula dal nostro vero essere e si configura come immagine negli occhi di chi ci guarda.

Noi non siamo ciò che gli altri vedono, diventiamo solo una proiezione di ciò che vorremmo. Questo ci porta oltre, fino a consumarci quasi, come nei casi più estremi in cui il corpo dice ciò che la nostra voce osa”.

All’inaugurazione saranno presenti l’artista Roberta Congiu, la curatrice Ivana Salis e la madre fondatrice dello Spazio e Movimento, l’artista Marilena Pitturru.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al prossimo 26 novembre.

Roberta Congiu

Roberta Congiu (Cagliari, 1981) si forma tra il Liceo Artistico di Cagliari e l’Accademia di Belle Arti di Sassari, nella quale si laurea con lode in Pittura nel 2005. Nel 2007 partecipa al laboratorio tenuto dall’artista Omar Galliani presso il Museo di Arte Sacra Contemporanea Stauròs (TE). Dopo aver spaziato fra diverse tecniche artistiche, ad oggi crea le sue opere con quella che oramai è considerata il suo marchio di fabbrica: la penna a sfera. E’ stata finalista in importanti concorsi internazionali d’arte contemporanea fra i quali citiamo il Premio ArtGallery, il premio Marchionni, il premio Arteam Cup, l’Artkeys Prize, il premio Arts in Rome (nel quale ha vinto il Premio speciale “OnArt Gallery” dell’omonima galleria fiorentina) e in ultimo il Premio Arte della rivista mensile Arte della Cairo Editore. Le sue opere sono presenti in diverse collezioni private.

Dove e quando

Spazio e Movimento via Napoli 80 Cagliari | 5 – 26 novembre 2022

Inaugurazione sabato 5 novembre ore 18.30

Giorni e orari d’apertura: dal giovedì al sabato ore 18.30-20.30.

Per ulteriori informazioni: 3485449739 – 3382312449;