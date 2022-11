La mostra “Oltre me” di Roberta Congiu a Cagliari

Riflessioni sull’estetica funzionale del corpo” tema dell’evento collaterale della mostra “Oltre me” di Roberta Congiu allo Spazio e Movimento

Sabato 19 novembre, alle ore 18.30, allo Spazio e Movimento di Cagliari si terrà l’incontro con la psicologa Anna Pes dal titolo “Riflessioni sull’estetica funzionale del corpo”.

L’appuntamento fa parte degli eventi collaterali della mostra “Oltre me” di Roberta Congiu a cura di Ivana Salis.

Come di consueto allo Spazio e Movimento, riprendono gli incontri dedicati all’arte e alla psicologia.

advertisement

Con il supporto della psicologa Anna Pes, già psicoterapeuta presso l’ATS Sardegna, affronteremo un tema di stringente urgenza: la percezione dell’estetica corporea in relazione al consumo dell’immagine come bene d’acquisto.

La riflessione è dettata dalla ricerca che Roberta Congiu propone in questa sua ultima mostra personale.

All’incontro saranno presenti l’artista Roberta Congiu, la curatrice Ivana Salis e l’artista Marilena Pitturru, fondatrice di Spazio e Movimento.

Roberta Congiu

Roberta Congiu (Cagliari, 1981) si forma tra il Liceo Artistico di Cagliari e l’Accademia di Belle Arti di Sassari, nella quale si laurea con lode in Pittura nel 2005.

Nel 2007 partecipa al laboratorio tenuto dall’artista Omar Galliani presso il Museo di Arte Sacra Contemporanea Stauròs (TE). Dopo aver spaziato fra diverse tecniche artistiche, ad oggi crea le sue opere con quella che oramai è considerata il suo marchio di fabbrica:

la penna a sfera.

E’ stata finalista in importanti concorsi internazionali d’arte contemporanea fra i quali citiamo il Premio ArtGallery, il premio Marchionni, il premio Arteam Cup, l’Artkeys Prize, il premio Arts in Rome (nel quale ha vinto il Premio speciale “OnArt Gallery” dell’omonima galleria fiorentina) e in ultimo il Premio Arte della rivista mensile Arte della Cairo Editore.

Le sue opere sono presenti in diverse collezioni private.

Dove e quando

Spazio e Movimento via Napoli 80 Cagliari

19 novembre 2022 ore 18.30

Per ulteriori informazioni: 3485449739 – 3382312449;

spazioemovimento@gmail.com – associazioneculturale.asteras@gmail.com