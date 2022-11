La III ed. del Festival Letterario Mondo Eco

(9 novembre 2022)

Si preannuncia un lungo fine settimana ricco di appuntamenti per MONDO ECO, il festival di letteratura, dedicato alla Sostenibilità Ecologica, Sociale e Culturale, organizzato dal Crogiuolo con la direzione artistica di Rita Atzeri.

Si comincia venerdì 11 novembre: Io e lei. Confessioni della sclerosi multipla (Mondadori) è il titolo del libro che, alle 17.30, alla MEM di Cagliari (via Mameli), verrà presentato da Fiamma Satta, voce storica di Rai RadioDue, che per ventidue anni è stata autrice e interprete con Fabio Visca della fortunata serie quotidiana “Fabio e Fiamma”. Coordina l’incontro la giornalista Giulia Clarkson (anche in streaming, con traduzione Lis).

Due personaggi femminili legati da una singolare relazione che somiglia a una seduta psicoanalitica bruciante e senza filtri, che dà slancio alla costruzione dell’identità e diventa una spietata cartina di tornasole per la coscienza.

A dire “Io” è una voce narrante del tutto inedita, la Sclerosi Multipla, che all’autrice è stata diagnosticata nel 1993, malattia capace di terrorizzare soltanto col suono del proprio nome, un “gorgoglio di consonanti scivolose”. Fiamma Satta sceglie un punto di vista spiazzante e anticonformista che le consente di raccontare vicende emotive con autenticità, in pagine che turbano, divertono, commuovono e fanno riflettere sulla vita e sul suo significato.

Sempre l’11 le poesie di Umberto Piersanti della raccolta Campi di ostinato amore sono al centro dell’ultima azione di Guerrilla Marketing in piazza delle Aquile a Pirri, alle 17, con Laura Fortuna, Marta Proietti, Antonella Puddu e Riccardo Pittau alla tromba. Replica alle 18.30 in piazza Yenne.

Gli altri appuntamenti

Sabato 12 serata piena. Alle 15.30, solo in streaming per la Casa circondariale di Uta, Pino Roveredo, vincitore nel 2005 del Premio Campiello con la raccolta di racconti Mandami a dire, parlerà con Giulia Clarkson del suo esordio letterario, il romanzo autobiografico Capriole in salita, con le letture di Giuseppe Ligios (Teatro d’Inverno).

Alle 18, a Casa Saddi a Pirri, Laura Cappon, giornalista, inviata di Mezz’ora in più (Rai 3), esperta di vicende egiziane, e Gianluca Costantini, illustratore e fumettista, presentano Patrik Zaki, Una storia egiziana (Feltrinelli), un’opera coraggiosa di graphic journalism, accompagnati dalle letture di Rosalba Piras e Tiziano Polese, di Abaco Teatro (anche in lingua Lis, traduzione di Luciana Ledda).

A seguire, sempre a Casa Saddi, ci sarà Adelmo Cervi – figlio di Aldo, terzogenito dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943 – con il suo I miei sette padri. Storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio. Coordinano Antonello Murgia e Gianna Lai, dell’ANPI Sardegna, letture di Giuseppe Ligios (Teatro d’Inverno).

Il nutrito programma di Mondo Eco proseguirà domenica 13 novembre, alle 18, in streaming, con la scrittrice e studiosa di Storia delle donne Emma Fenu, che parlerà del suo libro Le spose della luna con Giulia Clarkson.

Alle 19 riflettori puntati, a Casa Saddi a Pirri, su Carla Baffi, anche autrice con Tino Belloni, che cura la regia, dello spettacolo “Carla o dell’essere se stessi”. La produzione della compagnia I Barbariciridicoli apre una nuova e inedita esperienza di “teatro della testimonianza”.

Il programma completo di tutti gli eventi e le attività è sul sito www.festivalmondoeco.it