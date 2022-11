La Camera di Commercio, con il programma di promozione eventi Salude & Trigu, ha ospitato la Conferenza stampa di presentazione della manifestazione di Usini dedicata al vino nuovo che si terrà dal 25 novembre al 3 dicembre

A fare da padrone di casa è stato il rappresentante di giunta della camera di Commercio Paolo Murenu che, portando i saluti del presidente Stefano Visconti, ha ricordato l’importanza di eventi tradizionali come questo nell’ottica della crescita economica e sociale del territorio del Nord Sardegna: “Il programma quadro Salude & Trigu – ha ricordato – è nato proprio allo scopo di valorizzare in chiave turistica eventi culturali e di tradizione di questo territorio. Un percorso di collaborazione avviato nel 2019 per costruire assieme un nuovo sistema di accoglienza capace di sviluppare la crescita economica e, allo stesso tempo, premiare originalità e impegno di persone, associazioni e imprese. Per questo ringraziamo il Comune di Usini e la Pro Loco per l’ottimo lavoro svolto con Ajò a Ippuntare, che si traduce anche in termini di immagini, belle ed evocative, utilizzate per la promozione di questa ventesima edizione”.

L’importanza della collaborazione reciproca è ricordata anche dal sindaco di Usini, Antonio Brundu: “Ci tengo a ringraziare l’ente camerale, sempre vicino alle nostre realtà e a questa iniziativa – ha sottolineato il primo cittadino – e non posso non ricordare da dove nasce tutto questo. Oggi è con noi una rappresentanza del Coro di Usini perché l’evento Ajò a Ippuntare è figlio della genuinità tradizionale: nel 2002, dopo una prova del coro, nacque l’idea di assaggiare il vino nuovo, nel giorno di San Martino o poco dopo, così come era sempre stato per antica tradizione. Dobbiamo dire grazie a loro per questa idea che oggi è declinata in chiave turistica, culturale e enogastronomica. Secondo aspetto è il gran lavoro svolto dalla Pro Loco di Usini che ha preso per mano questo evento in questi anni portandolo in alto, guidando questa barca nella maniera migliore possibile. Oggi ammiriamo questa parte grafica bellissima, con l’immagine di una campagna usinese che viene fuori dal bicchiere, ed è il segno di un piena maturità raggiunta anche a livello comunicativo. Ringraziamo i gruppi di ballo tradizionale che oggi sono qui con i nostri abiti. L’amministrazione, per tutto ciò che sarà possibile, sarà sempre accanto a questo evento”.

Sarà un’edizione rinnovata, improntata sulla ricerca del gusto, sul rispetto della tradizione ma anche dedicata alla scoperta delle tipicità del territorio.

Il programma completo degli eventi è stato illustrato dal presidente della Pro Loco Antonella Masia: “Al di là dei ringraziamenti dovuti alla Camera di Commercio per il sostegno intelligente e per aver creduto in questo progetto – ha sottolineato – siamo felici di aver migliorato la nostra proposta. Lo scopo è quello di presentare il nostro paese, piccolo ma di grandi tradizioni, nella veste migliore possibile. Lo slogan di questa edizione è “Vi raccontiamo una storia che tramandiamo da generazioni” ed è il fulcro di questo evento, che non nasce certo oggi e che nel tempo è cresciuto. Siamo partiti da una degustazione itinerante per accogliere oggi tante iniziative collaterali legate al vino. Dal prossimo 25 novembre a Usini ci saranno presentazioni di libri, eventi di poesia, incontri letterari, degustazioni e laboratori didattici, dedicati a grandi e piccoli. Vi diamo l’appuntamento a Usini per tutti gli eventi che si terranno e che culmineranno con la giornata del 3 dicembre”.

Ajò a Ippuntare 2022 seguirà il consueto format che tanto è stato apprezzato negli anni da visitatori e turisti, con la vendita del kit degustativo (calice, tracolla e carnet di consumazioni) che consentirà di partecipare alla manifestazione e allo stesso tempo sostenerla attivamente con il proprio contributo.

Sarà un viaggio per le vie del paese in cui i pannelli illustrativi faranno da cartina del gusto attraverso le cantine, ognuna con le proprie specialità, pronte ad offrire il prodotto tipico e speciale di questa terra, il vino.

Tutte le informazioni utili sono presenti sul sito saludetrigu.it e sulla pagina facebook Pro Loco Usini.