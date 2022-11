“L’amore non fa così'”: il nuovo singolo di Valentina Ambrosio

In occasione della ricorrenza delle Giornata mondiale contro la violenza

sulle Donne, Valentina Ambrosio, cantautrice romana, pubblica il singolo “ L’ amore non fa cosi’ ”, su Label Music Universe a.c.m..

Il brano è supportato dalla Polizia di Stato e vede la condivisione

della celebre psicologa e criminologa Dott.ssa Roberta Bruzzone (che

appare anche nel video di imminente uscita, relativo al singolo).

Valentina afferma: “ Spero che questo messaggio dia coraggio a tutte

coloro che ascolteranno il mio brano. Vorrei ricordare che “ l’ amore

non fa cosi’ “ e che in certi casi è senza dubbio meglio stare da

sole che piuttosto rinchiuse in un rapporto di coppia dove non si è

rispettate: ci si deve sempre ricordare che la prima persona che bisogna

amare siamo noi stessi.

Spero inoltre che il mio brano sia un messaggio anche per tanti uomini

che invece amano davvero la Donna: li esorto a dimostrare sempre e con

orgoglio il rispetto nei loro confronti.”

Il testo racconta la storia di Nina, una donna come tante. Potrebbe

essere chiunque: dalla vicina di casa, all’ insospettabile donna in

carriera che ammiriamo da anni, a quella che è considerata l’esempio di

madre e moglie perfetta in una coppia dichiaratamente perfetta,

all’amica di sempre di cui non abbiamo mai scoperto questo segreto.

Un giorno, dopo anni in cui Nina ha subito violenza (e la violenza non

è solo fisica ma anche verbale e psicologica non dimentichiamolo), si

guarda allo specchio, osserva i segni di tutto ciò che le ha provocato

il suo rapporto di coppia: riflettendo su ciò che ha sopportato per

Amore, di ciò che ha cercato di comprendere per Amore, finalmente

capisce che cio’ che sta vivendo non è il vero Amore

perchè l’ Amore non fa cosi’.

Il brano, composto dalla stessa Valentina Ambrosio, ha recentemente

ottenuto il 2° posto all’ ultima Edizione del “Cantagiro”.

Il singolo è pubblicato per la label “Music Universe a.c.m.”, è

arrangiato da Ciro Di Bitonto e vede la direzione artistica di Angelo

Petruccetti per “Caramella Blues”. E’ distribuito da Believe

S.p.A in oltre 100 digital store a copertura di 240 Paesi del mondo.

– BIOGRAFIA

Dice Valentina Ambrosio: “La leggenda narra che io abbia prima cantato

e poi parlato.”

All’età di 4 anni partecipa alla 26ma edizione dello “Zecchino d’

oro” e, sempre nel 1983, alla trasmissione RAI, “Piccoli fans”.

A 12 anni si iscrive alla SIAE superando gli esami per la qualifica di

Compositore Melodista Trascrittore.

A 13 anni si diploma in solfeggio al Conservatorio di Terni.

Nel 2022 conquista il 2° posto alla celebre manifestazione ”Il

Cantagiro” interpretando il brano “ L’ amore non fa cosi’ ”.

Nel corso della sua carriera, Valentina compone colonne sonore per

commedie musicali, jingle e canzoni per bambini per poi…diventare

avvocato, attualmente Cassazionista, all’età di 25 anni.

Il tempo da dedicare alla Musica però se lo ritaglia senza alcuna

rinuncia e non c’è occasione in cui non si metta a scrivere qualcosa di

nuovo prendendo spunto da quel fantastico viaggio che è la vita.