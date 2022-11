Kyberteatro, porta Twittering Machine a Cagliari

Kyberteatro LE MERAVIGLIE DEL POSSIBILE, Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie IX edizione Cagliari, Spazio DOMOSC (via Newton 12), 21 ottobre – 2 dicembre 2022



TWITTERING MACHINE è il titolo dello spettacolo di teatro e nuove tecnologie ospite ancora domani, sabato 19 novembre, della IX edizione de LE MERAVIGLIE DEL POSSIBILE, il Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie organizzato a Cagliari da Kyberteatro. La performance è messa in scena allo Spazio Domosc (via Newton 12), alle 21, dalla compagnia di Roma ADA Collettivo informale per la scena, vincitrice dell’ Open Call Internazionale del festival LMDP9. Di e con Loredana Antonelli, Lady Maru, Pasquale Passaretti, tutti eclettici performer, la regia e la drammaturgia sono dello stesso Passaretti (live music e composizione: Lady Maru; live visual art: Loredana Antonelli; disegno luci: Maria Virzì; Twittering Machine è supportato da Lunarte Festival, Spazio PimOff, La Dante di Anversa).

Nel 1922 Paul Klee dipinge Die Zwitscher Maschine (La macchina cinguettante). Il quadro, dai colori vivaci ma inquieto e controverso, ritrae quattro uccelli stilizzati posati su un’esile struttura, costretti a “cinguettare” dal movimento meccanico di una manovella. Da questa suggestione nasce TWITTERING MACHINE, una live performance multimediale in cui parole, visuals e musica elettronica costruiscono un racconto tragicomico. È venerdì. Un dipendente di una multinazionale, a causa di un tragico imprevisto, è costretto a trattenersi oltre l’orario di chiusura dell’ufficio. Questo evento inaspettato spinge il protagonista a riflettere sul senso delle proprie azioni quotidiane: prendere il treno per andare al lavoro, bere un caffè al bar della stazione, scorrere un post su facebook. Il perpetuo ripetersi di queste azioni banali si rivela un inaspettato incubatore di crudeltà. Twittering Machine replica l’assurdità della società contemporanea inscenando una giornata tipo di un dipendente tipo, laddove il tempo è uno spietato ingranaggio di una macchina inutile, dove tutto sembra lecito perché tutto è ritenuto normale. Un monologo scandito come la bacheca di un social network, una “battle” tra video, musica elettronica, i movimenti e le parole del performer – attore. Una performance sull’alienazione del lavoro, l’aberrazione etica e la svalutazione della vita umana, plasmata attraverso un paesaggio astratto che altro non è che la sfera emotiva di tutti noi.

Il teaser dello spettacolo: https://youtu.be/k8Prqs-_AH0

ADA – collettivo informale per la scena (Roma) si occupa di performance multimediali per teatro e danza, installazioni e prodotti audio-visivi. Nel 2020 ha vinto il primo premio per il Teatro Contemporaneo Pim Off (Milano) proprio con Twittering Machine. Nel 2021 vince il bando Animali Fantastici con Forse una città – performance sulla città e i suoi abitanti. Altro progetto importante di ADA è il Walking with Damian, installazione audiovisiva che ha debuttato ai Mercati di Traiano per Musei in Musica di Roma.

