KFC sbarca in Sardegna

Anche in Sardegna arriva il gusto di KFC! Dalle ore 13 del 2 dicembre 2022 il pollo fritto del Colonnello Sanders non sarà più un miraggio per i residenti dell’isola e nemmeno per i tanti turisti in vacanza. Con l’inaugurazione del KFC Drive a Sestu, presso il Centro Commerciale La Corte del Sole, il brand consolida la sua presenza in Italia giunta ormai a quota 67 ristoranti. Un traguardo importante che unisce l’isola alla terraferma nel segno del gusto.

“Siamo felici di portare il nome di KFC anche in Sardegna e di poter fare la nostra parte nella crescita di questo territorio– commenta Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia – Con il ristorante di Sestu diventano quindici le regioni in cui siamo presenti nel nostro Paese, dove serviamo ogni anno 14 milioni di clienti e diamo lavoro a 1500 persone. Uno sviluppo che portiamo avanti con energia grazie alla forza del brand, alla qualità del prodotto e dell’esperienza che offriamo ai clienti e alla partnership con i nostri franchisee“.

Il nuovo ristorante è gestito in franchising da DVS ONE, il cui Amministratore Delegato, Corrado Serra, aggiunge: “L’inconfondibile pollo fritto di Kentucky Fried Chicken era atteso dai fan anche nella nostra regione e grazie al ristorante di Cagliari sarà possibile gustarlo sia in sala che attraverso la corsia drive, che consente di acquistare il pollo senza scendere dall’auto. E siamo particolarmente orgogliosi di creare, con questa nuova apertura, 30 nuovi posti di lavoro sul territorio sardo, premiato quest’anno da un importante segno positivo sia in termini di occupazione che di sviluppo”.

advertisement

Cartella stampa di KFC Italia disponibile al seguente link:

https://www.kfc.it/area-stampa