Isabel Russinova a Teatrosophia con “BATTISTA SFORZA”

BATTISTA SFORZA

La Signora che sapeva governare l’ignoto

di e con Isabel Russinova

nel seicentesimo anniversario dalla nascita del Duca di Urbino

e con Zoe Tavarelli

DA VENERDÍ 9 A DOMENICA 11 DICEMBRE 2022

Battista Sforza

Battista Sforza (1446) figlia di Alessandro Sforza signore di Pesaro, moglie di Federico da Montefeltro conte di Urbino, uno dei più grandi condottieri del Rinascimento, è stata una figura importante del suo tempo, la sua vita, anche se breve, ha saputo brillare per intelligenza, astuzia, sagacia.

Battista era colta, profonda e coraggiosa, ha governato al posto del marito impegnato in battaglia dove, alcune volte, non si è risparmiata a partecipare, le cronache del tempo la ricordano intrepida a cavallo sul campo di combattimento.

Battista stratega, moglie e madre, ha cresciuto sei figlie femmine prima di dare l’erede maschio che il destino però non le permetterà di vederlo crescere. La personalità di Battista Sforza stimola un racconto drammaturgico pieno ed evocativo, inoltre, dal momento in cui ha sempre voluto difendere memoria e tradizione della sua terra e del femminile, diventerà lei stessa narratrice delle grandi donne della sua terra vissute prima di lei.

E’ una Battista Sforza prossima al parto del suo erede maschio protagonista della pièce, che ripercorre la sua vita e le condizione di donna del suo tempo e costruisce paralleli con le altre vissute prima di lei, e immaginando il destino della donna partendo da quello delle sue figlie, quasi toccata di presentimento della sua prossima fine, lasciando così un testamento spirituale alle donne che verranno dopo di lei.

Le capacità divinatorie e la spiritualità di Battista Sforza fascineranno il racconto, ed è questo aspetto che ha da sempre reso ancora più interessante e misterioso il suo profilo di donna; si dice che voli rerum dubias conoscere causas, fosse uno dei suoi motti.

La stesura del testo ha cura di valorizzare anche l’aspetto illuminato di Battista, splendida signora rinascimentale, moglie di uno dei più grandi condottieri del tempo che ebbe cura di costruire, valorizzare e ristrutturare rocche e castelli per allestire biblioteche e luoghi di cultura.

Amica e mecenate dei più grandi artisti del tempo, uno fra tutti Piero della Francesca, che le dedicò il celebre ritratto, che l’ha resa icona di bellezza e intelligenze di ogni tempo.

Note sull’autrice

Isabel Russinova è doctor of art and theatre Università of Northwest, American International open University, promotrice della cultura slava nel mondo, nominata dal ministero della cultura della repubblica di Bulgaria, è corrispondente culturale onoraria MCTT Mediterranen Academy of culture, tourist, trade.

É Accademica Tiberina e Testimonial ufficiale di Amnesty International, cosi il presidente di Amnesty International Antonio Marchesi “Siamo lieti ch Isabel Russinova abbia deciso di affiancare con il suo impegno artistico e la sua sensibilità alle nostre campagne in difesa dei diritti umani”, nel 2017 è premio internazionale “le Muse”, nel 2018 è premiata alla Camera dei Deputati con il ”Gran Premio Internazionale di Venezia”, per le attività artistiche e nel 2021 Premio semplicemente donna, per il suo impegno nel sociale.

Ha diretto il Teatro di tradizione Alfonso Rendano di Cosenza, condotto per RAI molti programmi televisivi di successo, interpretato più di 40 film diretta tra i più importanti registi del panorama nazionale e internazionale e altrettante produzioni teatrali, nei più importanti teatri e circuiti nazionali ed internazionali.

Ha firmato molte sceneggiature e testi teatrali di successo.

Ha pubblicato per la collana 100 minuti junior, Rai Eri (“Ti racconto quattro storie”, premio internazionale città di Ostia letteratura per ragazzi, premio Beniamino Joppolo per la sezione letteratura per ragazzi) sempre per la stessa collana, “Antonio l’ isola e la balena”, per Pellegrini Editore “Galla Placidia”, e per Armando Curcio Editore “ Reinas” e “La Regina delle Rose”.e Non svegliate Baba Roga , sempre per Armando Curcio Editore, Isabel Russinova nel suo percorso artistico e professionale ha voluto affinare la propria esperienza e creatività dedicandosi soprattutto alla ricerca di personaggi, storie e tematiche rivolte alla memoria, al femminile e ai diritti umani, sia come drammaturga che scrittrice e sceneggiatrice (allieva di Luciano Vincenzoni, “script doctor “ tra i più stimati scrittori di cinema) che attrice e autrice.

Come direttore artistico ha sempre cercato di costruire collaborazioni e relazioni tra teatri e università, accademie e conservatori nazionali e internazionali per dare vita a importanti momenti culturali e sociali volti a dare più energia e coraggio alla cultura come bellezza universale unico grande patrimonio dell‘umanità.

Zoe Tavarelli

Figlia del regista Gianluca Maria Taverelli e della scenografa Francesca Bocca a solo un anno fa la sua prima – breve – apparizione al cinema in Tutti giù per terra come figlia di Valeria Mastrandrea. Contemporaneamente alla scuola frequenta vari set. A soli 12 anni vince il premio come miglior attrice protagonista per Piedi nudi al Piemonte Movie. Più grande partecipa a vari lavori del padre ed altri registi in ruoli sempre più significativi.

Da 2015 al 2018 studia e si laurea in arti drammatiche presso l’American Academy of Dramatic Arts of Los Angeles. Ha frequentato sotto la direzione di Paola Tiziana Cruciani il corso di recitazione presso Il Cantiere Teatrale.

Rodolfo Martinelli Carraresi

Rodolfo Martinelli Carraresi – sociologo, giornalista, autore, regista, vicedirettore del quindicinale “Più Europei”, vicepresidente di A. S. R. “Sindacato Giornalisti del Lazio”, vice presidente vicario “PIÚ E”, Pubblicisti Italiani uniti per Europa. Cavaliere delle Repubblica Italiana.

É stato capo ufficio stampa del ministero degli Affari Sociali.

Impegnato nel promuovere iniziative culturali e sociali attraverso le arti, come autore televisivo ha realizzato diversi programmi in Rai e Mediaset, ha firmato molte regie teatrali, autore e regista di documentari e film a sfondo sociale che hanno partecipato a molti tra i più prestigiosi e qualificati festival di settore.

Al termine dello spettacolo, il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia.

Informazioni

“BATTISTA SFORZA”

di e con Isabel Russinova

e con Zoe Tavarelli

TEATROSOPHIA

via della Vetrina, 7 – 00186 – Roma

ORARI SPETTACOLI:

Venerdì ore 21 – Isabel Russinova

Sabato ore 21 – Zoe Tavarelli

Domenica ore 18 – Isabel Russinova

INFO & PRENOTAZIONI

Tel: 06 68801089 / 3533925682

info@teatrosophia.com

https://teatrosophia.it/index.php/biglietteria

Biglietti:

Intero: Euro 14,00+4,00 per tessera associativa

Ridotto: Euro 11,00+4,00 per tessera associativa