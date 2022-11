Interpretariato: come funziona e quali tipologie esistono?

L’interpretariato è una delle professioni più importanti, fondamentale quando si tratta di facilitare la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse. Esistono diversi tipi di interpretariato, ognuno con le proprie caratteristiche e sfide da affrontare. Per diventare un interprete di successo, è necessario essere in grado di comprendere sia la lingua di partenza (source) sia quella di arrivo (target), nonché le varie sfumature culturali coinvolte.

Cos’è e come funziona l’interpretariato?

L’interpretariato è un processo che implica la traduzione di espressioni parlate da una lingua all’altra. L’interprete deve essere in grado di comprendere il significato di chi parla in quel preciso istante, tenendo conto del contesto, e quindi di trasmettere quel significato alla persona o alle persone nell’altra lingua. Esistono agenzie come Eurotrad in grado di fornire questi servizi a livello professionale, ma quali sono le principali tipologie di interpretariato, e come funzionano?

advertisement

Traduzione simultanea

La traduzione simultanea avviene quando l’interprete traduce in tempo reale lo speaking della persona che sta parlando. Questo è il tipo più comune di interpretariato, e viene utilizzato di frequente durante eventi come le conferenze o le udienze in tribunale. Si tratta di una delle tipologie in assoluto più complesse, in quanto richiede la massima concentrazione da parte dell’interprete, affinché possa seguire il discorso della fonte e tradurlo fedelmente nella lingua di arrivo.

Inoltre, l’interprete deve utilizzare attrezzature specifiche (generalmente una cabina insonorizzata) per poter svolgere correttamente il proprio lavoro. Anche le cuffie a infrarossi sono fondamentali, per captare in modo pulito lo speech e per poterlo interpretare e comunicare nella maniera corretta. Infine, di solito gli interpreti che traducono in simultanea lavorano a coppie, per potersi dare il cambio ogni tot minuti.

Traduzione consecutiva

Si parla di traduzione consecutiva quando l’interprete comunica la traduzione a voce dopo che l’oratore ha finito di parlare. Questo tipo di interpretariato viene in genere utilizzato per riunioni di lavoro o colloqui. Si tratta anche in questo caso di una tipologia con determinate difficoltà e con una serie di sfide da vincere. Nello specifico, l’interprete deve essere rapido e bravo nel prendere appunti durante lo speech, per poter rendere una traduzione fedele e accurata di ciò che è stato detto.

Gli interpreti che lavorano in questo modo di solito non utilizzano alcun tipo di attrezzatura, poiché hanno bisogno solo di un taccuino e di una penna. Tuttavia, è comunque essenziale che abbiano un ottimo livello di comprensione sia della fonte che del testo, e una grande capacità di concentrazione.

Traduzione sussurrata (chuchotage)

La traduzione sussurrata è una variante del modello simultaneo, in cui l’interprete sussurra ciò che viene detto a una o due persone, invece di parlare ad alta voce ad una platea. Questo tipo di interpretazione viene spesso utilizzato in contesti in cui sarebbe impossibile per l’interprete parlare ad alta voce, ad esempio durante un tour o una conferenza. Inoltre, il chuchotage viene usato di frequente anche quando si è in pochi, ad esempio quando ci sono due partecipanti. Infine, non è necessario l’impiego di nessuna attrezzatura specifica, come le cuffie.