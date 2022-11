Investita 71enne a Carbonia, ieri sera.

Carbonia protagonista di un altro episodio di cronaca: ieri sera, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa locale dell’Arma, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia cittadina sono intervenuti in Via Roma.

I fatti

Carbonia, chiamata d’urgenza ai Carabinieri che giungono subito in via Roma. Gli uomini si trovano di fronte a un sinistro stradale. Coinvolta una 71enne pensionata del luogo. Mentre la donna attraversava la strada sulle strisce pedonali, è stata investita accidentalmente da un’auto di marchio Citroen condotta da un coetaneo, originario di Assemini.

L’uomo viaggiava in compagnia della madre 95enne, ma sembra non essersi reso conto della donna sulla carreggiata.

L’anziana è stata subito soccorsa dall’investitore. L’uomo chiama anche il 118, anche se la donna ha riportato soltanto lievi ferite. Nonostante ciò, il personale sanitario ha ritenuto opportuno portarla ugualmente presso l’ospedale Sirai di Carbonia per i necessari accertamenti sanitari. Oggi i medici confermano che la donna non è in pericolo di vita.

Da una verifica dei documenti di guida e quelli assicurativi del mezzo, come da prassi, risulta che siano regolari.

Per ogni sviluppo possibile legale, presi i rilievi sul luogo.

Fortunatamente, si è trattato solo di un brutto incidente. Per restare aggiornati su altri episodi di cronaca, clicca qui.