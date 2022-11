Incidente Donori: nessun ferito ma ipotesi furto

Stanotte a Donori un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Dolianova è intervenuto sulla SP 10 al km 4+000 per l’incendio di un’autovettura Renault Clio, priva di targhe

Incidente Donori: nessun ferito ma ipotesi furto. Da una prima ricostruzione il veicolo aveva percorso quel tratto di strada proveniente dal centro abitato di Donori con direzione Ussana quando, giunto al km 4, l’autista aveva perso il controllo del mezzo, terminando la corsa capovolto su un terreno privato del quale aveva sfondato la rete metallica di recinzione. All’arrivo dei militari il conducente non era presente sul posto. Le fiamme sono state domate da una squadra dei VV.FF. di Cagliari. Non si sono registrati danni a persone. Sono in corso indagini per accertare la proprietà del mezzo e le generalità del conducente. Potrebbe trattarsi di un mezzo rubato.