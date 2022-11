IN CAMMINO CON IL VESCOVO BATURI VERSO LA GMG DI LISBONA

In cammino con il Vescovo Baturi

Inizia anche per i giovani della Diocesi di Cagliari il cammino in preparazione alla Giornata mondiale della gioventù che si terrà a Lisbona dal 1 al 6 agosto 2023.

Il primo appuntamento del percorso a tappe promosso dalla Chiesa cagliaritana è previsto domenica 20 novembre alle 16, presso l’Aula magna del Seminario arcivescovile (via monsignor Cogoni 9, Cagliari), che consentirà ai partecipanti di entrare nel clima della GMG, scoprire assieme il tema:

«Maria si alzò e andò in fretta» e avere le prime indicazioni organizzative.

«La preparazione verso Lisbona – fanno saper gli organizzatori – vuole essere un forte momento di coinvolgimento per tutti i giovani della nostra Diocesi, anche per quelli che non parteciperanno all’esperienza del prossimo agosto in Portogallo. La partecipazione all’incontro è consigliata ai ragazzi dai 17 anni in su».

Il programma, ricco e articolato, prevede l’inizio della serata alle 16.30, dopo un momento dedicato all’accoglienza e all’animazione a partire dalle 16. Si parte dalla proposta di una serie di testimonianze e ricordi delle edizioni passate. A seguire verrà approfondito il messaggio proposto da papa Francesco, attraverso alcune relazioni e la sintesi proposta dal vescovo monsignor Giuseppe Baturi.

Alle 18:15 infine, la serata volgerà al termine con la recita di una preghiera in cappella, la l’aperitivo e la chiusura dell’evento.