Impianti Medea, sindaci in visita al deposito di GNL di Palmas Arborea

Nella giornata odierna il sindaco e il vicesindaco di Santa Giusta (Andrea Casu e Pietro Paolo Erbì), il sindaco e l’assessore di Palmas Arborea (Emanuele Cadoni e Sandra Cadoni) e il vicesindaco di Mogoro (Federico Piras), hanno visitato alcuni impianti di Medea (Gruppo Italgas) tra cui il deposito di GNL situato a Palmas

Accompagnati dall’Amministratore Delegato della Società, Francesca Zanninotti, hanno avuto la possibilità di toccare con mano il funzionamento del serbatoio criogenico di gas naturale liquefatto.

In Sardegna Medea ne ha realizzati 63; costituiscono l’infrastruttura fondamentale per la metanizzazione dell’isola: sono in grado di garantire flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti per i consumatori.

L’iniziativa, a cui ne seguiranno altre su tutto il territorio regionale, ha avuto lo scopo di offrire la possibilità di essere informati sui benefici del progetto di metanizzazione in corso nel bacino 19 illustrando le modalità operative adottate dall’azienda nell’esercizio della rete cittadina.

