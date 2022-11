Il “ThanksGifting” weekend

Il “ThanksGifting” weekend – A Palazzo Doglio, un fine settimana all’insegna dei grandi appuntamenti dell’autunno americano.

Il “ThanksGifting” weekend – Continuano le iniziative di Palazzo Doglio con 4 giorni di attività ed eventi che si ispirano alla Festa del Ringraziamento, la tradizionale celebrazione diffusa negli Stati Uniti, sempre più onorata anche in Italia.

Dal 24 al 27 Novembre 2022 un ricco programma, organizzato in collaborazione con l’International English Centre di Cagliari, animerà infatti la Corte Doglio ed il Palazzo, con una variegata proposta studiata nel minimo dettaglio per appassionare grandi e piccini.

Si parte giovedì 24 Novembre con l’American Aperitivo in compagnia dei docenti dell’International English Centre e, parallelamente, con i Kids Lab, laboratori creativi in programma dalle ore 18 alle ore 20, suddivisi rispettivamente in due fasce d’età (4-6 anni e 7-10 anni), dove i più piccoli saranno accompagnati nella storia della Festa del Ringraziamento dai docenti dell’International English Centre con giochi e attività rigorosamente in inglese.

Il giorno del Thanksgiving a Palazzo Doglio continua con l’imperdibile set menù studiato ad hoc dall’Executive Chef dell’Osteria del Forte Alessandro Cocco per soddisfare le aspettative dei palati più esigenti.

Declinata anche nella proposta per bambini, questa cena speciale celebra i migliori ingredienti autunnali come la zucca e le castagne senza dimenticare i classici della tradizione americana, come sua maestà il tacchino ripieno con salsa gravy e pannocchie al burro o la Pecan Pie!

I laboratori per i bambini sono gratuiti per tutti i partecipanti all’aperitivo (18 euro) e/o alla cena (50 euro adulti e 15 euro bambini, bevande escluse), la prenotazione è obbligatoria tramite mail (osteriadelforte@palazzodoglio.com) oppure telefonicamente al numero 070 64 64 154.

Venerdì 25 Novembre, con l’approssimarsi del Natale, vedrà l’apertura del Doglio Christmas Shop, il pop-up store firmato Palazzo Doglio.

Fino alla fine di Dicembre sarà infatti possibile acquistare e regalare delle esperienze uniche legate alla bellezza e al benessere, alla buona cucina e l’intrattenimento.

Inoltre, in occasione del Black Friday nella giornata di venerdì, si potrà godere di uno speciale sconto del 15% sull’acquisto dei biglietti per lo spettacolo di Junior Robinson con il Black Soul Gospel Choir (Teatro Doglio, 16 Dicembre) e per “Amore + IVA” di Checco Zalone, (Forte Arena di Santa Margherita di Pula, 12 Agosto 2023) e di un 10% di sconto su tutti i voucher legati al mondo “Palazzo Doglio” oltre che di esclusivi vantaggi presso i negozi in Corte Doglio.

La proposta del “ThanksGifting” weekend si completa Sabato 26 e Domenica 27 Novembre con l’apertura della stagione “Winter Drinks” all’insegna del Vin Brulé accompagnato dalle castagne e della cioccolata calda con marshmallow , in programma dalle ore 12 alle ore 21, tutti i fine settimana fino al mese di gennaio.

Tante le iniziative con cui Palazzo Doglio si prepara ad accogliere le Feste, arricchite da un ricco calendario di proposte che verrà presto annunciato e renderà l’atmosfera natalizia in città ancora più magica.