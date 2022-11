Uscito “Lo scudo di Marte”, il secondo capitolo della saga dei Pignora Imperii nata dalla penna di Simone Fiocco

Oscuri segreti si celano nel cuore di Roma. I misteriosi Pignora Imperii riaffiorano dal passato e il loro potere fa gola a uomini potenti e pericolosi.

È con questa avvincente storia dal titolo Lo scudo di Marte (Ed. Bakemono Lab, Collana Kuroi) che lo scrittore e sceneggiatore di fumetti Simone Fiocco torna in libreria.

«Dopo L’ago di Cibele, primo capitolo della saga dei Pignora Imperii, in questo libro ho voluto spingere l’acceleratore sull’azione, mettendo a dura prova i nervi dei due protagonisti. Il risultato è un thriller d’azione che vi terrà incollati alle sue pagine dall’inizio alla fine» – ha spiegato l’autore.

advertisement

Una nuova avventura per Francesco e Gabriele, quindi, l’improbabile duo investigativo che si vedrà coinvolto in una serrata battaglia per l’anima di Roma stessa.

Dati tecnici:

Titolo: Lo scudo di Marte

Costo: Euro 14

Editore: Bakemono Lab

Collana: Kuroi

Pagine: 245

Sinossi

Roma, 2021. Un caldo fastidioso avvolge la città come una sciarpa infeltrita. Gabriele, ex giornalista con mire da autore best seller, e Francesco, investigatore dall’animo cupo, sopravvivono ai loro vizi e ai loro demoni personali cercando di tenere a bada i guai. L’impresa è ardua e viene resa ancora più insidiosa dalle richieste dell’uomo che veglia sui segreti sepolti di Roma: Angelo Aurelio Spinnatus ha bisogno del loro aiuto per ritrovare una reliquia di inestimabile valore storico ed esoterico.

I miti e le leggende dei Pignora Imperii tornano a travolgere i due amici investigatori. Trascinandoli in una giostra di avventure e sciagure da girone infernale. Le strade della città si trasformano in uno spietato campo di battaglia. I nemici sono potenti e operano col favore della politica, alimentando una fitta rete di corruzione e ricatti.

I Pignora Imperii non devono cadere nelle mani sbagliate e lo scudo di Marte va protetto a costo della vita.

Biografia

Simone Fiocco nasce a Roma nel 1983. Scrittore e sceneggiatore di fumetti, comincia sin da giovane a frequentare corsi di scrittura e a collaborare in seguito con alcune riviste online. Oggi scrive a tempo pieno, continuando a studiare la scrittura in ogni sua sfaccettatura, con particolare attenzione alla narrativa di genere e alla sceneggiatura.

Potete seguire i suoi lavori e contattarlo sulle sue pagine Instagram e Facebook.