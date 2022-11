Il quartetto “Interzone” e il progetto “Euphoria” di Matteo Sedda in concerto

Si aggiungono due appuntamenti in coda alla quarantunesima edizione del Festival Spaziomusica la rassegna dedicata alla musica di ricerca e di improvvisazione, acustica ed elettronica e alle sue immediate derivazioni, andata in scena nello scorso ottobre negli spazi del Ghetto di Cagliari.

Sabato 19 novembre alle 20.30 nello Spazio teatrale T.off di Cagliari (in via Nazario Sauro 6) ad aprire la serata ci penserà il quartetto Interzone composto dai percussionisti:

Francesco Ciminiello, Roberto Migoni, Andrea Desogus e Carlo Pusceddu con la direzione tecnica di Enrico Sesselego.

Il progetto, nato da un’idea di Roberto Pellegrini, riunisce un gruppo di musicisti che cerca la propria cifra sonora attraverso la percussione, esplorando i suoi confini e cercando contatti tra varie forme d’arte.

Interzone nasce nel 2005 in seno alle attività di studio e di ricerca delle classi di percussioni del Conservatorio di Cagliari.

Il quartetto nel 2019 si è esibito in Giappone:

presentando un repertorio che esplora i confini suono e azione scenica, mostrando alcune tra le nuove vie percorse dalla percussione contemporanea.

Il progetto Euphoria del trombettista Matteo Sedda

Alle 21.30 amplificatori accesi per il progetto Euphoria del trombettista Matteo Sedda, nato dalla ricerca timbrico-acustica coniugata all’uso dell’elettronica.

Il risultato è un suono in moto costante e fluido, come il susseguirsi degli scenari acustici che conducono l’ascoltatore in un viaggio fatto di suggestioni e inquietudini;

guidati dal generarsi di melodie che come fili di vario colore, spessore e materiale, intrecciandosi si uniscono in tessiture sonore che di volta in volta si avvicendano.

Soundscapes caratterizzati ognuno da una connotazione identitaria differente.

Dallo strumento e attraverso lo strumento, l’aria fluisce in questi ambienti passando dai Rāga della musica indiana, al canto tradizionale sardo, includendo elementi di glitch music rielaborati attraverso l’elettronica.