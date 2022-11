Il potere delle citazioni: il libro d’esordio di Gianni Tagliapietra

In uscita il manuale edito da Ronzani Editore che raccoglie 91 citazioni abbinate a riflessioni ed esercizi utili all’analisi e al miglioramento personale

Folgoranti, divertenti, puntuali: le citazioni hanno il potere di saper creare mondi in poche parole, arrivando dritte al cuore di chi legge.

– Gianni Tagliapietra –

Il potere delle citazioni è il libro d’esordio dell’imprenditore vicentino Gianni Tagliapietra, edito da Ronzani Editore di Dueville (Vicenza).

Si tratta di un manuale che unisce il lavoro di ricerca con la forma mentis agile e tesa all’innovazione dell’autore, proponendosi come uno strumento di lavoro utile a chi desidera analizzarsi e valutare i progressi personali in modo costante nel tempo, giungendo così a una maggiore consapevolezza di sé.

Il volume raccoglie 91 citazioni di personaggi illustri, storici e contemporanei, che toccano diversi ambiti della vita personale e lavorativa: autorealizzazione, coaching mentale, sostenibilità, felicità individuale e collettiva, vecchiaia e giovinezza, crescita spirituale e molto altro. Il numero non è casuale: coincide infatti con i giorni che compongono ciascuna stagione, così da poter ripercorrere per quattro volte in un anno ogni riflessione e verificare i passi in avanti compiuti.

Ogni citazione è accompagnata da una breve biografia di chi l’ha pronunciata, approfondimenti e riflessioni che l’autore ha sviluppato nel corso dell’attività di ricerca, una sezione dedicata agli esercizi pratici e all’autovalutazione.

“Il libro nasce da una necessità personale – spiega Gianni Tagliapietra –. Per comprendere un contenuto, infatti, ho bisogno di partire da un concetto molto concentrato per poi leggerne una descrizione più dettagliata. Fa parte del mio modo di capire e informarmi, una necessità comune a molte persone che non dev’essere confusa con la banalizzazione: una buona sintesi ci consegna il messaggio che desideriamo apprendere e quindi trasferire nel modo migliore e più diretto, è la base della comunicazione efficace”.

Il potere delle citazioni è una pubblicazione fuori collana legata al blog personale di Gianni Tagliapietra Think like a martian, che raccoglie contributi sui temi dell’innovazione e della sostenibilità.

Il volume è già disponibile nelle librerie e sull’e-commerce di Ronzani Editore al prezzo di 22 euro.

Gianni Tagliapietra nato nel 1973, è un imprenditore e gestisce e co-amministra aziende nel mondo del packaging con sedi produttive e/o commerciali in Italia, Brasile, Messico, USA. Partecipa come CEO, socio o mentore in diverse startup innovative operanti nell’ambito della sostenibilità o dell’innovazione.