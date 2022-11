I GIGANTI DELLA MONTAGNA al Teatro Grazia Deledda per la rassegna “Teatro d’Autunno”

“I giganti della montagna” al Teatro Grazia Deledda

Sabato 12 novembre alle ore 18:30, nella rassegna Teatro d’Autunno, debutta al Teatro Grazia a Deledda “I giganti della montagna” l’ultima opera incompiuta di Luigi Pirandello.

La compagnia della contessa Ilse arriva alla villa detta “La Scalogna” dove vive un gruppo di diseredati, guidati dal così detto “mago Cotrone”. Il dramma si consumerà tra Cotrone, che aspira ad un teatro che possa vivere di per se, luogo della magia in cui i personaggi, come fantasmi, vivono di vita propria, generati dalla testa dell’autore; e la contessa che ad ogni costo vuole farlo vivere in mezzo agli uomini. La messinscena di Morgese e soprattutto il finale incompiuto si sposano con l’interpretazione estetica e sostanziale della sublime regia di Giorgio Strehler.

Lo spettacolo vede in scena, oltre Manuele Morgese nei panni di Cotrone e Monica Pisano nei panni della contessa Ilse, Aldo Sicurella, Giuseppe Vignolo, Giusy Medde, Caterina Melis, Efisio Granata, Tiziana Arceri, Jan Maccioni e Stefano Corda.

I movimenti scenici sono di Francesca la Cava. Lo spettacolo Ë prodotto da TeatroZeta e Teatro Instabile.