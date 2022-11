Guidonia Montecelio: ripulita Via della Campanella dopo intervento dell’Italia dei Diritti

Dopo la segnalazione del consigliere ombra dell’IdD per Tivoli e Guidonia Enrico Perniè, finalmente i cumuli di rifiuti che giacevano su via della campanella sono stati tolti riportando pulizia e decoro nella zona

Roma 11 novembre 2022: Ancora una volta c’è voluto l’intervento del movimento politico Italia dei Diritti presieduto dal famoso giornalista romano Antonello De Pierro per risolvere una situazione di degrado; è successo a Guidonia Montecelio dove in via della campanella si notavano grossi cumuli di rifiuti abbandonati da tempo che creavano inquinamento ambientale e quindi pericolo per la salute pubblica.

Carlo Spinelli segretario provinciale romano del movimento nonché responsabile nazionale per la Politica Interna, interviene mettendo in risalto l’efficacia dell’opposizione ombra lanciata dal movimento e che vede impegnati numerosi esponenti dell’Italia dei diritti sul territorio:”

Su segnalazione dell’ottimo Enrico Perniè vice responsabile e consigliere ombra per Tivoli e Guidonia, tempo fà avevamo messo in risalto la situazione che gravava su via della campanella, cumuli di rifiuti abbandonati da tempo che nessuno faceva togliere creando così una situazione di pericolo igienico sanitario, di inquinamento ambientale e suggeriva agli zozzoni che abbandonano i rifiuti a terra di continuare a sversare l’immondizia perchè , come ben si sa, la monnezza attira altra monnezza. Dopo la nostra segnalazione qualcosa si è mosso – prosegue Spinelli – e finalmente la zona oggetto dell’abbandono di rifiuti è stata ripulita e l’area recintata, come ci ha segnalato ancora Perniè, riportando dignita è decoro nella zona.

Merito quindi del movimento ed in particolar modo di Enrico Perniè che ha prontamente segnalato il problema se lo stesso è stato risolto e questo è anche un monito per tutte quelle amministrazione poco virtuose che fino ad ora hanno agito indisturbate – conclude Spinelli – e che adesso dovranno fare i conti con i consiglieri ombra dell’IdD”.