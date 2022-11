Grande successo per “Voci di donna” al Teatro Verdi

Grande successo per Voci di donna

A coordinare il progetto insieme a Di Michele è stato Marco Piras chitarrista, autore ed arrangiatore dei Bertas per anni collaboratore artistico della Sannia.

L’amatissima cantautrice Grazia Di Michele affiancata da un nutrito gruppo strumentale ha interpretato i brani della musicista sarda in uno spettacolo dal titolo “ Poesie di carta “.

La rassegna dell’arte al femminile, organizzata da Teatro e/o Musica, con il sostegno del Ministero , della Regione e della Fondazione di Sardegna, anche in questa XVIII edizione ha conquistato il pubblico accorso numeroso anche nei primi due concerti che hanno visto sul palco le “Balentes e Franca Masu.

Ancora poesia in musica nei brani tratti dall’ultimo album della Sannia “Rosa de papel” tributo all’opera giovanile di Federico Garcia Lorca, le cui poesie sono state magistralmente musicate ed interpretate dalla musicista sarda.

Sul palco un concerto di grande impatto ha riportato all’attenzione del pubblico la produzione preziosa di Marisa Sannia presente nei numerosi brani in scaletta, intervallati dai pensieri della cantautrice sarda e dalle sue foto.

Canzoni in italiano, sardo, spagnolo in un ambiente sonoro world originale sapientemente costruito hanno incantato il numeroso pubblico in sala.

Applausi scroscianti per la bravissima Grazia Di Michele e gli altri talentuosi musicisti sul palco: