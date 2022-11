Giovanni Muciaccia presenta il suo libro “Attacchi d’arte contemporanea” al Festival Mondo Eco

Giovanni Muciaccia presenta il suo libro “Attacchi d’arte contemporanea” al Festival Mondo Eco, durante la terza serata della terza edizione: una gran folla ad attenderlo, con fan di tutte le età.

Giovanni Muciaccia presenta il suo libro “Attacchi d’arte contemporanea” al Festival Mondo Eco – La terza edizione del Festival Mondo Eco apre col botto la serata: una gran folla ad assistere alla presentazione del libro di Muciaccia, artista e conduttore televisivo conosciuto sopratutto per “Art Attack”.

“Attacchi d’arte contemporanea”, il libro di Giovanni Muciaccia, edito Rizzoli, è uscito nel 2021.

Si tratta di un’opera unica nel suo genere: un vero e proprio manuale dell’artista, che non solo spiega il mondo dell’arte contemporanea, ma bensì prende per mano lo spettatore e lo conduce nell’arte stessa, perchè per Giovanni è fondamentale spingere il lettore ad osare, a sperimentare e non essere timido.

Questo libro studia e mette in risalto la relazione tra arte, artista e spettatore, bombardando il lettore di creatività ed informazioni, con capitoli pieni di esercizi, teoria e pratica.

Si potrebbe quindi dire che il libro segua il cammino dell’artista e della sua arte, mostrandoci come il contemporaneo altro non è che passato e futuro che si incontrano nel presente, nell’intuizione e nell’istinto dell’arte.

Giovanni ha affermato inoltre che per lui l’arte deve seguire il metodo scientifico e con questo libro ce lo dimostra chiaramente, come si è potuto evincere dalla presentazione circa i suoni e le forme che danno agli oggetti, mostrando come tutto richiami alla natura, alla musica e all’arte in una perfetta coesistenza.

Il libro, ci spiega Giovanni, è inoltre nato con l’obiettivo di spaesare il lettore, che dal quarto capitolo si troverà un libro del tutto nuovo, rovesciato, che inizialmente gli parrà inusuale.

Questo spaesamento era molto importante per Giovanni, che ci ha tenuto particolarmente a far sì che avvenisse.

Questo libro nasce quindi dall’esigenza che è l’arte, e Giovanni ce lo racconta più volte.

“Per me l’arte è la benzina della mia vita, e dico a chiunque: fate arte, sbizzarritevi e siate curiosi!”.

Giovanni racconta del suo amore per l’arte relazionale, ossia il contatto diretto tra artista e spettatore, che è molto più intimo di ciò che sembra e per farlo ci ha mostrato il suo lavoro circa dei suoi dipinti trasformati in note musicali.

Giovanni è infatti riuscito a ricreare delle opere d’arte che nelle forme e nei colori corrispondono a delle note, e se suonate, danno vita a canzoni.

Il libro parla d’arte, ma è esso stesso una vera e propria opera d’arte.

“Attacchi d’arte contemporanea”, dal 2021 in tutte le librerie.

La presentazione si è svolta nella sala convegni del Lazzaretto di Cagliari, alle 18.00 del 6 Novembre 2022, in presenza, streaming e LIS.

E adesso, cosa fa Giovanni Muciaccia?

Attualmente Giovanni conduce ancora “Art Attack”, ma in una versione matura per adulti.

Tra varie presentazioni in tutt’Italia, ora è anche nel cast di “Avanti un altro”, dove fa spesso domande sull’arte ai concorrenti.

Giovanni Muciaccia è un ingranaggio molto importante della macchina televisiva e artistica italiana, e la sua carriera, parla per lui.

Articolo di Michael Bonannini