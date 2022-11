Domenica 20 novembre 2022 ricorre la “Giornata nazionale in ricordo della vittime della strada”, dedicata a chi ha perso la vita sulla strada e ai loro familiari.

La giornata impone un momento di riflessione su quanto sia importante adottare condotte corrette. Il focus seguirà sia i conducenti di un veicolo che i pedoni.

Indicazioni e comportamenti per una guida sicura

Nel corso della Giornata nazionale in ricordo della vittime della strada, saranno analizzati i comportamenti sbagliati che si commettono durante la guida di un veicolo. Tra questi, ci sono la distrazione, l’elevata velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza e della segnaletica stradale.

advertisement

Altre cause di incidenti e morti sono anche l’uso di sostanze alcoliche e/o sostanze stupefacenti, mentre per il pedone basta semplicemente la fretta.

In questa giornata, la Polizia Stradale intende lanciare un messaggio importante che vale per tutti: “sulla strada non si scherza”.

Cause di incidenti sulla strada più frequenti in Italia

Un altra domanda a cui si cercherà di rispondere nella Giornata nazionale in ricordo della vittime della strada è: Quali sono le cause più frequenti di incidente in Italia?

Sicuramente rispondere al cellulare mentre si è alla guida fa distogliere lo sguardo del conducente dalla strada per alcuni secondi, che possono diventare fatali.

In Italia, come negli altri Paesi Europei, la sicurezza stradale è uno dei maggiori problemi da affrontare. L’obiettivo per il 2030 è quello di ridurre drasticamente il numero delle vittime, fino ad azzerarlo nel 2050.

Alcuni dati e statistiche

In Italia nel 2021 si sono verificati 151.875 incidenti, nei quali 2.875 persone hanno perso la vita e 204.728 feriti. Se si confrontano con i dati del 2001, i dati sono incoraggianti (263.100 incidenti, di cui 7.096 vittime e 373.286 feriti). Nonostante l’aumento notevole del volume di traffico sulle strade italiane, gli incidenti e soprattutto i morti si sono quasi dimezzati (quasi il 58% in meno di incidenti ed il 40% di morti in meno).

Volendo fare un confronto decennale dei dati sull’incidentalità in Sardegna, si può constatare che il dato del 2021 rispetto a quello del 2011 è positivo, perché nell’anno 2021 gli incidenti sono stati 691, nei quali ci sono state 15 vittime e 494 feriti; mentre nell’anno 2011, sono stati rilevati 1.297 incidenti, nei quali hanno perso la vita 33 persone e 1.187 feriti. Dal confronto emerge il 46,7% in meno di incidenti e il 54,5% di morti in meno, segno importante perché vuol dire che qualcosa sta cambiando in meglio.

L’evento della polizia stradale a Cagliari

Per la Giornata nazionale in ricordo delle vittime della strada, quest’anno il Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” ha organizzato un incontro sul tema della sicurezza stradale.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Sezione Polizia Stradale di Cagliari e avrà luogo nella mattinata del 21 novembre 2022 dalle ore 09.30 alle ore 13.00, presso la Sala MEM – Mediatica del Mediterraneo del Comune di Cagliari.

I destinatari saranno gli studenti del Liceo Classico “G. Siotto Pintor” di Cagliari; ascolteranno le esperienze professionali e personali di coloro che interverranno, per sottolineare l’importanza sul valore della vita umana. Un altro tema delicato sarà la gravità delle limitazioni che possono scaturire dal mancato rispetto delle norme di comportamento durante la guida o da stili di vita non proprio consoni.

Durante l’incontro, verranno ricordate tutte le vittime della strada, con un pensiero anche agli appartenenti alle Forze di Polizia, che ogni giorno sono presenti sulle strade e che, nell’adempimento del proprio dovere, spesso, pagano il tributo più alto, la loro vita.