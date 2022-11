“Gestione delle Emergenze epidemiche” ad Ozieri

Gestione delle Emergenze epidemiche: esperti a confronto ad Ozieri

Sassari, 10 novembre 2022 – “Gestione delle Emergenze Epidemiche” è il tema del corso di formazione organizzato dal Servizio di Sanità Animale della Asl di Sassari e in programma l’11 e 12 novembre ad Ozieri.

Il corso, rivolto a Veterinari Dirigenti e della Medicina Specialistica di Sanità Animale della Asl di Sassari e della Asl Gallura, intende fornire chiare indicazioni per affrontare al meglio delle emergenze epidemiche e garantire un efficace intervento sanitario.

Si parte dall’analisi delle emergenze epidemiche, quindi di eventi improvvisi e talvolta imprevedibili, e propone, attraverso la presenza di relatori esperti particolarmente qualificati, di dare chiare indicazioni nella cascata delle responsabilità, da quelle sovranazionali sino all’ambito locale.

“Un appuntamento di stretta attualità e dall’alto profilo scientifico in continuità con la vocazione della Asl di Sassari e dei Servizi Veterinari nella gestione delle emergenze epidemiologiche”, dichiara il Direttore Generale della Asl n. 1, Flavio Sensi, che augura buon lavoro a tutti i partecipanti ed agli esperti di rilievo nazionale, che da anni collaborano con la Asl di Sassari, e parteciperanno alla due giorni di alta formazione di Ozieri.

Tra i relatori saranno presenti il dottor Luigi Ruocco, Direttore Ufficio 3 – Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi della Direzione Generale del Ministero della Salute, che tratterà gli argomenti inerenti le emergenze epidemiche alla luce della nuova normativa, europea e nazionale, oltre ad affrontare le misure di lotta per l’eradicazione immediata delle malattie di categoria A; la dottoressa Simona Forcella, esperta nazionale in comando presso la Commissione Europea, che tratterà gli argomenti inerenti alla gestione delle emergenze epidemiche nell’Unione europea.

All’evento saranno presenti anche rappresentanti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo (centro nazionale epidemiologia), in particolare con la dottoressa Daria di Sabatino, esperta di malattie epidemiche, che affronterà il tema delle malattie animali e zoonosi a rischio di introduzione in Italia, e il dottor Angelo Cerella, esperto in gestione dei sistemi informativi, che tratterà gli argomenti inerenti i sistemi informativi e gli applicativi per la gestione dei focolai di malattie animali.

Il Direttore del Dipartimento di prevenzione Area Nord Sardegna, dottor Francesco Sgarangella, anche responsabile scientifico della due giorni di formazione, tratterà l’argomento inerente alla situazione della Peste Suina africana in Sardegna, mentre il dottor Stefano Cappai, OERV Sardegna, esperto in epidemiologia e sistemi informativi

Epidemiologici, affronterà il tema della gestione e degli applicativi per l’analisi del rischio oltre a coordinare una prova pratica per la gestione di un focolaio di una malattia emergente.

L’evento, accreditato con 12 Ecm, organizzato con la collaborazione della Struttura complessa di Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo di Ares Sardegna, si svolgerà presso la Sala Convegni “Gli Oleandri”, in località Manigedda ad Ozieri, nelle giornate del 11 e 12 novembre 2022.