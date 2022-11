Geologi SIGEA su Ischia 

Geologi SIGEA Ischia

Antonello Fiore (geologo – Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale) :

“Oltre ai costi economici elevatissimi dobbiamo tener conto degli alti costi sociali che stiamo pagando con le tante vittime e feriti causati da frane e alluvioni.

Per avere una prevenzione efficace che riesca a limitare gli effetti del dissesto geo-idrologico causato da frane e alluvioni serve una visione unica è più ampia e serve l’istituzione dell’Educazione Ambientale nei programmi ministeriali scolastici a partire dalla Prima Elementare“.

Massimiliano Fazzini (geologo – climatologo – referente del Team sul Rischio Climatico della Società Italiana Geologia Ambientale) :

“A mente fredda, dopo questa ennesima tragedia, da un punto di vista meramente meteo climatico, occorre urgentemente e necessariamente puntare su aspetti tecnici e su altri divulgativi – educativi. Elementi entrambi facenti parte di azioni di adattamento al cambiamento climatico”.

Solo nel periodo 2017 – 2021 il CNR ci ricorda che sono state coinvolte tutte le regioni italiane e in queste hanno perso la vita 86 persone, sono rimaste ferite 152 e hanno patito l’evacuazione ben 19.530 italiani.

Lo ha dichiarato Antonello Fiore, Presidente Nazionale Società Geologia Ambientale.

Dunque, da una parte occorre raffittire le reti di monitoraggio idrometeorologico –

ha affermato Massimiliano Fazzini, climatologo, geologo e Referente del Team sul Rischio Climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale – con particolare attenzione agli impluvi secondari nei quali storicamente si sono sviluppati fenomeni gravitativi tali da poter apportare condizioni di rischio per la popolazione; inoltre occorre formare tecnici ambientali negli aspetti di meteorologia operativa, cosi che essi possano essere preparati prima e durante occasioni di eventi meteorici intensi.

Questi concetti debbono non solo essere contenuti nei Piani di Protezione civile, spesso vetusti e non aggiornati soprattutto in relazione all’appena citata crisi climatica – ma anche divulgati con frequenza crescente alla popolazione e soprattutto proposti a tutti i livelli scolastici, a partire dal primo anno della scuola primaria.

Infine occorre rimarcare che si va formando ed approfondendo sul Mediterraneo meridionale una nuova bassa pressione chiusa, gia attiva su Sardegna e Sicilia, che stazionerà per 36-48 ore sul Mare Ionio, apportando condizioni di perturbabilità ed instabilità, con associate precipitazioni anche intense sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia;

dunque in queste aree e fondamentale prestare massima attenzione in aree potenzialmente soggette a fenomeni alluvionali o in prossimità di aree caratterizzate da movimenti gravitativi di tipo rapido”.