Fuori il videoclip di “Senza fare rumore” dei Lontano da qui

Il nuovo singolo della band romana disponibile nelle piattaforme digitali e in radio dal 9 novembre

“Amore gli specchi che hai dentro gli occhi

riflettono solo la parte peggiore di me, la parte peggiore di me.

Amore le lenti che ho sopra gli occhi

ingrandiscono solo i difetti peggiori di te, i difetti peggiori di te.”

Senza Fare Rumore

Fuori su YouTube il videoclip di Senza Fare Rumore, nuovo singolo della band romana Lontano Da Qui disponibile dal 9 novembre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Un brano in cui protagonista è l’amore, con veemenza e passione che si rispecchia in un sound indie-folk di forte impatto pop.

Il video, diretto da Camilla Valenti, racconta il brano dei Lontano Da Qui tramite un diario in cui un’anonima protagonista confonde i suoi pensieri con ciò che misteriosamente vi trova già scritto.

Il percorso che viene compiuto si svolge in spazi a volte familiari e a volte indefiniti, proprio come le scritte che si formano sul diario stesso. Il percorso termina, tra allegorie e immagini didascaliche, in una vera e propria liberazione.

“Un flusso di coscienza disordinato messo nero su bianco che si alterna a immagini simboliche di forte impatto emotivo. Un continuo viaggio introspettivo fra sogno e realtà. La protagonista esprime attraverso il corpo il significato più profondo della canzone e tutto ciò che vediamo si espande, esplode ed implode, senza fare rumore” – Lontano Da Qui.

CREDITS

Testo e Musica: Matteo Uccella

Prodotto da: Igor Pardini

registrato presso lo studio: Il CuboRosso Recording³

Masterizzato da: Filippo Strang (VDSS Studio)

Missato da: Igor Pardini (Il CuboRosso Recording³)

Voce: Elisa Castells

Chitarra: Michele Bellanova

Chitarra: Matteo Uccella

Basso: Roberto Sanguigni

Batteria: Antonio Lana

Prodotto da: Sevenbricks Productions

Regia: Camilla Valenti

Direttore della fotografia: Gianluca Baron

Scenografia: Felicita Beghini

Montaggio: Federica Barlassina

Color Correction: Gianluca Baron

Motion design e grafiche: Federica Barlassina

Macchinista: Mattia Segato

Con la partecipazione di: Valentina Bonomi

Bio

“Siamo energia, chitarre, voce, legno e ritmo. Con le nostre storie coinvolgiamo il pubblico della Capitale, dei club e dei teatri italiani ed europei.

La nostra adrenalina è il live ed il pubblico che ci segue. Abbiamo trent’anni e parliamo della nostra generazione. La nostra musica è trasversale, pop, folk, acustica, elettronica…è Lontano Da Qui”.

I Lontano da Qui

I Lontano da Qui sono un trio composto dalla cantante toscana Elisa Castells e dai chitarristi romani Matteo Uccella e Michele Bellanova.

I tre musicisti si conoscono all’interno del Conservatorio e nel 2012 fondano il gruppo con l’intento di proporre un viaggio musicale fra le varie culture europee e americane, con l’uso, oltre che delle chitarre acustiche, di strumenti e percussioni etniche. Con il tempo il gruppo si solidifica e sente l’esigenza di proporre brani inediti dando il via ad un progetto discografico.

Negli anni, oltre ai numerosi concerti nei più famosi locali di Roma, in Toscana e in altre città italiane, in Austria, Svizzera, e Germania hanno l’onore di aprire concerti di alcuni grandi artisti come Roberto Vecchioni e Cristiano De Andrè e i Dirotta Su Cuba. Partecipano due volte a Musicultura e nel 2016 vengono premiati da Antonello Venditti al Teatro Olimpico di Roma nel concorso Dallo stornello al rap.

Il gruppo poi prosegue le sue collaborazioni con altri musicisti che sono presenti nel primo disco omonimo della band, pubblicato nel 2017, in particolare con il batterista Antonio Lana.

Il gruppo ha pubblicato quattro singoli dal primo album e nell’ottobre del 2019 pubblica il singolo Di Nuovo Giovedì. Attualmente la band è impegnata nella realizzazione del secondo album, il quale sarà prodotto artisticamente da Igor Pardini