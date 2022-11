Fondo da 4 milioni di euro ad Egas per efficientare la rete idrica di Bosa

Fondo da 4 milioni e 335 mila euro di euro e via libera dall’Egas, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, all’imponente intervento di riqualificazione della rete idrica del comune di Bosa.

L’Ente ha approvato con due determinazioni dirigenziali, la n. 387 e la n. 390 del 2 e 3 novembre 2022, i primi due lotti del progetto redatto dai tecnici di Abbanoa SpA, gestore del servizio, e prossimamente darà il nulla osta anche al terzo capitolo di questa considerevole opera di efficientamento idrico.

Gli interventi sono resi possibili da risorse già disponibili, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020: alla città del Temo sono destinati quindi circa 4 milioni e 335 mila euro per la sostituzione di 5 chilometri e 400 metri di vecchie condotte con nuove più performanti in ghisa sferoidale oltre a 792 allacci alla rete.

Lo studio condotto sulla rete di Bosa che è servito per rilevare i valori di portata e pressione in rete durante le diverse ore della giornata, ed evidenziare una gravissima dispersione idrica tra il 75 e l’85% dell’acqua con un danno economico annuo di circa 640 mila euro.

Le cause principali sono da ricondursi ai materiali non non più idonei a resistere alle sollecitazioni a cui sono sottoposte quotidianamente le vecchie tubazioni, spesso in acciaio o cemento-amianto.

Il primo lotto interesserà Via Ginnasio, Via Azuni, Via Manin, Via e Vicolo Santa Giusta, Piazza Duomo e Piazza Gioberti per un intervento complessivo pari a circa 940 mila euro.

Con il secondo lotto si andrà a intervenire nelle Via Serravalle, Via Montenegro, Via Sant’ignazio, Piazza Episcopio e Via Del Carmine con la sostituzione di un chilometro di condotte per una spesa pari a 1 milione 755 mila euro.

Il terzo lotto interesserà invece Via Generale Ibba, Viale Alghero, Via e Piazza Aldo Moro, Via Martiri Della Libertà, Via Melis, Vico Melis, Via Mastino, Via Passino e Via Marconi-Villamari per un investimento complessivo di 1 milione 640 mila euro circa.

Il Presidente di Egas Fabio Albieri: “Bosa è tra i comuni della Sardegna con il tasso più alto di dispersione idrica e vive una situazione di disagio importante per una rete obsoleta e fortemente danneggiata. Con l’intervento approvato dall’Egas possiamo finalmente dare corso al progetto che l’Ente si è prefissato per dare ai territori dell’isola pari servizi e mettere un freno deciso al depauperamento della risorsa idrica ”.