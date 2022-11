Folla a Sassari per festeggiare Su mortu mortu

Dalle 18 alle 22 una serata no stop ha coinvolto grandi e piccini, quasi tutti in maschera, che hanno seguito il corteo di figuranti che ha invaso il centro storico trasformandolo in un teatro a cielo aperto.

Da largo Cavallotti a via Luzzatti sino al Corso e Piazza Tola una fiumana ininterrotta ha seguito le performance dei figuranti che hanno animato le vie e le vetrine presentando al pubblico i personaggi fantastici, cupi e mostruosi della tradizione sarda e di quella anglosassone.

Bobbotti e Maschinganna la Mamma del sole e la Mamma del freddo, Jack Skeleton, Sally, Lady Steampunk e tanti altri hanno poi attraversato via Cetti trasformata in un Tunnel dell’orrore per partecipare alla grande festa conclusiva in Piazza Tola.