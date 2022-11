Firmato protocollo di intesa tra Adm e Comune di Olbia contro illegalità

E’ stato firmato il Protocollo di intesa tra l’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (ADM) e il Comune di Olbia che ha l’obiettivo di intensificare il contrasto al commercio illegale derivante dalla realizzazione e messa in vendita di beni contraffatti. L’accordo è stato siglato dal Direttore Territoriale Adm Sardegna, Roberto Chiara, e dal Sindaco del Comune di Olbia, Settimio Nizzi, e consente di avviare azioni sinergiche per la prevenzione e la repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio In base a questo nuovo protocollo Polizia Locale e funzionari di ADM effettueranno controlli congiunti alle attività economiche: la Polizia Locale si occuperà degli aspetti amministrativi, ADM di tutte le verifiche riguardo alla veridicità dei marchi e delle certificazioni, della provenienza della merce e del rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza che riguardano i prodotti posti in vendita. advertisement La collaborazione tra i due Enti è finalizzata al contrasto della vendita di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull’origine, sulla provenienza o sulla qualità diversa dal dichiarato, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale, con l’obiettivo di accertare e sanzionare le attività illecite, anche di natura penale, a tutela delle imprese e del consumatore finale. Si tratta di un impegno che vede i funzionari ADM impegnati non solo a colpire il fenomeno del falso, che riguarda spesso prodotti di lusso o di grande consumo, ma di intercettare anche la messa in commercio di prodotti che riportano indicazioni non veritiere o fuorvianti per gli acquirenti o che peggio possono essere pericolosi.