Eventi Cagliari: l’ultimo weekend di Novembre torna il Festival Pazza Idea, nella storica sede del Centro d’arte e cultura Il Ghetto a Cagliari.

Il tema di quest’anno

Per quest’edizione, il tema sarà il Futuro, come concetto e orizzonte.

Tante le tematiche che verranno toccate: a che punto sono le relazioni? Qual è il concetto di famiglia e di amore – per sé stessi, per il Pianeta, per la collettività? Dove stanno andando le battaglie per una società più equa e paritaria? Cosa è cambiato nei rapporti di potere e nella comunicazione? Quali possono essere gli stratagemmi per navigare questo mare agitato che è il presente?

Dal 25 al 27 novembre, nel cuore della città, si alterneranno incontri, presentazioni, mostre, reading, arte e musica. E soprattutto libri, con i loro autori e autrici.

Il programma di venerdì 25 Novembre

Si comincia venerdì 25 novembre, su un duplice binario: mattina e pomeriggio.

Nella mattina, infatti, ci saranno dei workshop che continueranno anche sabato 26. Sono tutti eventi gratuiti ma su prenotazione.

Il festival si apre nel pomeriggio con delle “sessioni operative” condotte da professioniste/i della comunicazione e del linguaggio. Quest’anno saranno presenti l’esperto di nuovi media Pierluigi Vaccaneo, lo scrittore Luigi Dal Cin, la sociologa e ricercatrice Lavinia Bianchi, la scrittrice e giornalista Jolanda Di Virgilio, la sociolinguista Vera Gheno, l’esperta digitale Mafe De Baggis, la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.

Ospiti e fasce orarie al Festival Pazza Idea

Questo il programma nel dettaglio:

ore 16:00 Benvenuto da parte della Direttrice Artistica del Festival

ore 17:00 incontro sull’arte, la poesia e la musica. La giovane poeta Viola Lo Moro presenterà il suo libro “Luoghi amati” (Giulio Perrone Editore). Ci sarà un accompagnamento: una performance di live painting realizzata da Sonno e musiche di Mumucs .

presenterà il suo libro “Luoghi amati” (Giulio Perrone Editore). Ci sarà un accompagnamento: una performance di live painting realizzata da e musiche di . Ore 18:00 “Un filo nel vento”, progetto editoriale sperimentale. Le opere di venti illustratrici accompagnano il libro di Roberta Sale.

L’inaugurazione del Festival si concluderà con un reading, in cui il pubblico verrà coinvolto dal suono, dalla voce e dal corpo della performer Michela Atzeni .

Inoltre, sempre alle 18.00, ci sarà un incontro-omaggio con Silvia Ballestra in conversazione con Maddalena Brunetti. “La Sibilla. Vita di Joyce Lussu” (Laterza) rievoca le scelte, gli incontri, le occasioni, e l’esistenza di questa straordinaria protagonista del secolo breve.

Altri incontri: superospiti Vera Gheno, Ester Cois, Claudia Torrisi

Non tutte le donne sono riuscite e riescono a realizzare sé stesse e a incidere sulla realtà che le circonda; per troppo tempo sono state abituate a sentirsi incapaci e senza talento. Per questo, Daniela Brogi, autrice di “Lo spazio delle donne” (Einaudi), ci guiderà attraverso distese, volumi, proporzioni, disparità, fatti e memoria che hanno determinato che le opere e le esistenze di metà dell’umanità siano state lasciate per secoli ai margini della storia. Condurrà l’incontro la storica dell’arte e docente universitaria Simona Campus. il tutto è in partnership con MUACC Museo universitario delle arti e delle culture contemporanee e Università degli Studi di Cagliari.

La prima giornata proseguirà con il panel Dalla “stanza tutta per sé” alla Polis. Si dialogherà sul rapporto tra donne e politica. Interverranno: Vera Gheno (sociolinguista, autrice, esperta di comunicazione), Ester Cois (sociologa e prorettrice per l’uguaglianza di genere dell’Università di Cagliari) e Claudia Torrisi (giornalista, collabora, tra le altre, con Valigia Blu, Internazionale, L’Espresso, Ansa). L’incontro è anche qui in collaborazione con l’Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

Mafia e lavoro sulle strade

Letizia Battaglia è stata una figura cruciale a Palermo dagli anni ’70 ai ’90. Nel 2018 i visitatori di Pazza Idea hanno avuto la possibilità di incontrarla e di visitare la sua originale mostra.

Quest’anno a Officina Futuro la vuole ricordare con il documentario Shooting the mafia (venerdì 25, alle 21), un ritratto intimo e personale realizzato da Kim Longinotto, una delle più acclamate registe contemporanee. Un omaggio dovuto e felice, per chiudere una giornata tutta le femminile.

Per tutta la durata del festival saranno visitabili la mostra di illustrazioni di Fabio Magnasciutti “Pensiero Stupendo #22 ” presso lo Spazio ex-I.S.O.L.A in via Santa Croce 35, la Mostra d’arte a cura di Chiara Manca e Roberta Vanali “Un filo nel vento”; sarà, inoltre, fruibile la performance poetica in Realtà Virtuale TRACKS (un progetto di Vincenzo Vecchione ed Egidia Bruno) presso il Centro d’arte e Cultura Il Ghetto.

CTM Cagliari e Servizio Amico Bus

Il Festival Pazza Idea ha a cuore l’ambiente e la mobilità sostenibile. CTM Cagliari metterà a disposizione il servizio di Amico Bus venerdì 25 e sabato 26 per raggiungere la sede del Festival.

Amico Bus è un servizio a chiamata, tipo porta a porta. E’ dedicato a coloro che, per problemi di disabilità, non possono utilizzare il servizio di trasporto pubblico di linea e che prevede la presenza a bordo di assistenti che aiutano l’utente nella fase di salita e discesa dal mezzo.

Il programma completo è disponibile sul sito del festival: www.pazzaidea.org

L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti; non è prevista nessuna prenotazione.

Il team dietro il Festival Pazza Idea

Il Festival Pazza Idea è organizzato dall’Associazione Luna Scarlatta (www.lunascarlatta.it) con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio), del Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura e Spettacolo) e della Fondazione di Sardegna.

Pazza idea fa parte della Rete Nazionale dei Presìdi del libro. In collaborazione con la Fondazione Cesare Pavese, CTM Spa.

Il Festival Pazza Idea – Officina Futuro ha un protocollo d’intesa con dell’Università di Cagliari, con il Dipartimento di Scienze politiche e Sociali, con il quale è stata attivata una convenzione di tirocini e crediti formativi.