Festival Anderas – Il programma di sabato 19 novembre 2022 – Prosegue il festival Anderas promosso dalla Fondazione Faustino Onnis. Domani, sabato 19 novembre, alle ore 17:30, nella sala polivalente nella piazza Si ‘E Boi di Selargius, si svolgerà la consegna del Premio d’Arti Faustino Onnis, giunto alla sua sesta edizione, nella duplice sezione della poesia e della prosa in lingua sarda. Presenta Piersandro Pillonca.

Accompagnamento musicale a cura di Paolo Spinnato Olla.

Tra gli appuntamenti in programma da segnalare la presenza di Gianni Loy con la struggente opera in lingua sarda dal titolo: Eva e Petra, de su boccidòrgiu de Buggerru a su scioperu generale (ore 11, Biblioteca Comunale di Selargius, via Sant’Olimpia 31 (sala convegni). Un volume che attraverso il dialogo delle protagoniste, due bambine appunto, ripercorre il tema del conflitto sociale nella società capitalista dei primi del Novecento con la strage dei minatori del 1904 per mano della fanteria e il primo sciopero sindacale dell’epoca.

In serata, ore 20, nella Sala Polivalente in Piazza Si ‘E Boi, da segnalare lo spettacolo poetico-musicale dedicato all’attore Tino Petilli, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica Selargius, interventi musicali di Giambattista Longu al violino e di Bruno.

Auditorium dell’Istituto Comprensivo N. 2 di Selargius, Via delle Begonie 1

h. 09:00/10:00 Imperatrice Bruno presenta Caratteri interi. Relatrice: Irene Palladini con l’accompagnamento musicale a cura della Scuola Civica di Musica Selargius.

L’Auditorium ospiterà la classe 4H del Liceo Scientifico Statale “Pitagora”, accompagnata dalla Prof.ssa Adele Galli.

Biblioteca Comunale di Selargius, via Sant’Olimpia 31 (sala convegni)

h.11:00/12:00 Gianni Loy presenta Eva e Petra, de su boccidòrgiu de Buggerru a su sciòperu generale. Relatore: Duilio Caocci, con l’accompagnamento musicale a cura della Scuola Civica di musica Selargius. La presentazione sarà tradotta in lingua LIS a cura di Luciana Ledda.

Partecipa la classe 4°H del Liceo Scientifico Statale “Pitagora” accompagnata dalla Prof.ssa Adele Galli.

Sala Polivalente, Piazza Si ‘E Boi

h.16:00/17:00 Presentazione del progetto artistico Perdas cosias e performance dell’artista Maria Jole Serreli.

h. 17:30 Cerimonia di premiazione del PREMIO LETTERARIO di Prosa e Poesia Premio d’Arti Faustino Onnis VI° edizione. Presenta Piersandro Pillonca. Accompagnamento musicale a cura di Paolo Spinnato Olla.

h. 20:00 Spettacolo poetico-musicale dedicato all’attore Tino Petilli, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica Selargius, interventi musicali di Giambattista Longu al violino e di Bruno