Festival Anderas: domani terza giornata nel segno di Grazia Deledda 

DOMANI LA TERZA GIORNATA DEL FESTIVAL LETTERARIO ANDERAS: A SELARGIUS PROTAGONISTA GRAZIA DELEDDA CON LA PROIEZIONE DEL DOCUFILM DI MARCO GALLUS E IL VOLUME “LE DONNE DI GRAZIA” DI NERIA DE GIOVANNI

SELARGIUS – Grande successo di pubblico per ANDERAS, Festival del libro, delle autrici e degli autori, delle lettrici e dei lettori che sta animando le giornate dei comuni di Selargius e San Gavino, uniti nel celebrare anche la figura di Faustino Onnis, poeta e intellettuale che ha lasciato un segno tangibile e ancora vive nel tessuto culturale e sociale delle due comunità.

Domani, venerdì 18 novembre, la terza giornata che avrà come protagonista la figura di Grazia Deledda, unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura. La Biblioteca Comunale di Selargius (ore 11:30) ospiterà Neria De Giovanni e il suo volume Le donne di Grazia. Alle ore 18, nella sala convegni della Biblioteca, sarà la volta della proiezione del docu-film Grazia Deledda vista da vicino di Marco Gallus.

Da segnalare alle ore 16 il seminario, in collegamento con la Presidenza della F.A.S.I. e i Circoli dei Sardi in Italia, dal titolo: “Scrittrici, poetesse, editor, direttrici di collana: le donne nella filiera del libro” con la partecipazione di Andrea Garau, Carmina Conte, Neria De Giovanni, Mariagiorgia Ulbar, Gloria Ghioni, Piersandro Pillonca. Coordina: Duilio Caocci. Il seminario sarà tradotto in lingua LIS a cura di Luciana Ledda. Chiusura alle ore 20:30 nella sala polivalente di Piazza Si ‘E Boi con Massimiliano Medda che presenta “Speriamo che lo compri qualcuno. Il teatro dei Lapola”. Relatore: Nicola Muscas.

PROGRAMMA – VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022

SELARGIUS

Istituto Comprensivo N. 2 di Selargius, via delle Begonie 1

h. 09:30 Le parole che danzano. Laboratorio scolastico sui linguaggi sociali della danza tradizionale coordinato da Matteo Atzeni – Associazione Culturale “Fedora Putzu”.

Biblioteca Comunale di Selargius, via Sant’Olimpia 31

h.10:00/11:30 Rossana Dedola presenta Elsa Morante. L’incantatrice. Relatrice: Stefania Lucamante.

h. 11:30/13:00 Neria De Giovanni presenta Le donne di Grazia. Partecipa la classe 4°H del Liceo Scientifico Statale “Pitagora” accompagnata dalla Prof.ssa Adele Galli.

h. 16:00/18:00 Seminario: Scrittrici, poetesse, editor, direttrici di collana: le donne nella filiera del libro. Partecipanti: Andrea Garau, Carmina Conte, Neria De Giovanni, Mariagiorgia Ulbar, Gloria Ghioni, Piersandro Pillonca. Coordina: Duilio Caocci. In collegamento con la Presidenza della F.A.S.I. e i Circoli dei Sardi in Italia. Il seminario sarà tradotto in lingua LIS a cura di Luciana Ledda.

Biblioteca Comunale di Selargius, via Sant’Olimpia 31 (sala convegni)

h. 18:00/20:00 Proiezione del docu-film Grazia Deledda vista da vicino di Marco Gallus.

Sala polivalente, Piazza Si ‘E Boi

h. 20:30 Massimiliano Medda presenta Speriamo che lo compri qualcuno. Il teatro dei Lapola. Relatore: Nicola Muscas.