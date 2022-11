In Italia vengono prodotte ogni anno 3,4 milioni di tonnellate di fanghi di depurazione. Un rifiuto che si può trasformare in risorsa per l’utilizzo in agricoltura o attraverso il recupero energetico, come ha spiegato alla fiera Ecomondo di Rimini il vicepresidente di Utilitalia Filippo Brandolini.

sat/mrv