FAI – Natale alle Saline Conti Vecchi

Anche nel 2022, in occasione del Natale, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a visitare i Beni “vestiti a festa” e a vivere con familiari e amici momenti di pace e allegria immersi nello splendore di ville, castelli e palazzi signorili appositamente addobbati, tra la suggestione dei presepi allestiti secondo le tradizioni locali e la magia di parchi, aree naturalistiche e boschi imbiancati di neve.

Visitare i Beni FAI durante le festività è un regalo a sé e per le persone care, ma anche un gesto importante e concreto a sostegno dell’Italia e del suo patrimonio. Si potrà curiosare, inoltre, nei Negozi della Fondazione e lasciarsi ispirare per gli acquisti natalizi. Tra le proposte regalo si troveranno libri selezionati con cura per tutte le tipologie di lettori, un coloratissimo assortimento di oggettistica e prodotti gastronomici realizzati con le materie prime provenienti dai Beni FAI, come le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra, l’olio extravergine dagli ulivi secolari della Baia di Ieranto e il sale integrale delle Saline Conti Vecchi. Doni esclusivi e originali, “preziosi” anche perché l’acquisto va a sostegno della missione del FAI, per la tutela e la valorizzazione dello straordinario patrimonio italiano d’arte e natura. Come sempre, gli iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.

advertisement

Tanti sono gli eventi in programma nei Beni in attesa del Natale. Domenica 4 dicembre alle ore 14 e alle 15 le Saline Conti Vecchi, Assemini (CA) , Bene affidato in concessione alla Ing. Luigi Conti Vecchi e valorizzato dal FAI dal 2017,offriranno l’occasione di trascorrere un piacevole pomeriggio di festa in famiglia. I bambini potranno divertirsi in un laboratorio creativo durante il quale realizzeranno il proprio calendario dell’Avvento e scriveranno la letterina a Babbo Natale. Per gli adulti sarà prevista la visita guidata agli edifici storici. A seguire, tutti insieme, si potrà partecipare al tour guidato in trenino alla scoperta della salina.

Domenica 18 dicembre protagonisti della giornata saranno gli artigiani locali, che esporranno ceramiche artistiche, oggetti in sughero, in pietra e con stoffe tradizionali e daranno dimostrazione del processo di lavorazione dei propri manufatti, donando al pubblico delle Saline allegria e spensieratezza. Alle ore 16, al termine delle visite, è previsto un momento musicale a tema natalizio. Sarà possibile, inoltre, visitare gli edifici storici e partecipare al tour guidato in trenino, suggestivo anche nel periodo invernale per la presenza di aironi, pavoncelle, fenicotteri e altre specie di volatili.

Per tutto il mese di dicembre, fino a domenica 8 gennaio, sarà esposto un presepe dell’artista sarda Maria Lai. Quest’opera del 2006, realizzata in terracotta smaltata, legno, stoffa, vernice, filo, propone un tema molto caro all’artista che, nella rappresentazione del presepe, trovava la possibilità di veicolare un messaggio universale, rivolto a ogni essere umano e al suo desiderio di infinito.

Domenica 8 gennaio 2023alle ore 14 e alle 15per i piccoli visitatori (dai 5 anni in su) sarà organizzato Progettare intrecci, un laboratorio per realizzare un tessuto su un piccolo telaio, parte di un progetto più ampio che porta i ragazzi a ragionare sul significato delle relazioni, seguendo l’esempio di Maria Lai. Il punto di partenza è la performance dell’artista Legarsi alla Montagna (1981), che dà all’intreccio una forte valenza sociale. Gli adulti, nel frattempo, potranno partecipare a una visita guidata agli edifici storici allestiti con gli arredi, i documenti e i macchinari originali degli anni Trenta. Per tutti, poi, ci sarà il tour in trenino all’interno del sito produttivo e dell’area naturalistica per vedere da vicino le decine di specie di volatili che abitano nella salina.

Per tutti gli eventi di Natale alle Saline Conti Vecchi il costo del biglietto sarà : intero € 15; famiglia 2 adulti e figli (6-18 anni) € 40; studente (19-25 anni) € 6; ridotto (6-18 anni) € 8; residenti del Comune di Assemini€10; iscritti FAI, altre riduzioni e convenzioni€ 5; bambini fino ai 5 anni gratuito

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2022” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Pirelli che conferma per il decimo anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI, e di Delicius che riconferma per il secondo anno il suo sostegno al progetto.