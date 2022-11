ETJCA offre 1600 posizioni lavorative in tutta Italia

ETJCA-AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA NEL MESE DI NOVEMBRE OLTRE 1600 FIGURE PROFESSIONALI.

Milano, 3 novembre 2022 – ETJCA – Agenzia per il lavoro 100% made in Italy è sempre attiva nella ricerca e selezione di personale specializzato da inserire in diversi ambiti specifici, propone nel mese di novembre oltre 1600 posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale.

Nelle regioni del Nord segnaliamo in Lombardia posizioni aperte come manutentori elettrici, magazzinieri con patentino del muletto, inoltre si ricerca una cucitrice di imbottiti part time, che si curerà della cucitura di tappezzeria, divani e cuscini attraverso l’utilizzo delle apposite macchine e tecniche di lavorazione. In Piemonte si ricercano operai addetti al confezionamento alimentare, addetti al banco gastronomia e un aiuto installatore caldaie. In Liguria è richiesto un tornitore tradizionale, un disegnatore 2D e addetti alla vigilanza non armata.

Numerose le opportunità di impiego nel Centro Italia, tra cui in Umbria, dove si selezionano elettricisti e saldatori a filo. In Emilia-Romagna sono richiesti addetti assemblaggio elettronico e addetti al supporto operativo. Nel Lazio ci sono opportunità come geometra, payroll specialist e system administration. In Abruzzo sono attive diverse ricerche per tecnico assemblatore e tecnico disinfestatore, inoltre si segnala una posizione come autista per scuolabus. In Toscana si ricerca un project manager per una società operante nel settore servizi informatici e impiantistici, inoltre sono attive diverse ricerche per magazzinieri e operai di produzione.

Anche nel Sud Italia e nelle Isole non mancano le proposte lavorative. In Sardegna si ricercano letturisti, addetti all’accoglienza e un impiegato amministrativo contabile; in Sicilia si segnalano posizioni aperte come tecnico impianti di refrigerazione, banconisti e camerieri. In Puglia si ricercano progettisti impianti fotovoltaici, operatori assistenza clienti inbound e un tecnico agronomo.

I potenziali candidati possono consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito.www.etjca.it

Gli annunci possono essere filtrati per regione, città, settore, ruolo, tipo di contratto e disponibilità oraria, rendendo la ricerca efficace e immediata. Per inviare la propria candidatura a un’offerta di lavoro è necessario registrarsi al sito di ETJCA con pochi e semplici passaggi.

ETJCA è un’agenzia per il lavoro, interamente italiana e indipendente, che offre servizi all’avanguardia per le aziende e le persone, dotata della certificazione SA8000 e del “QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE” UNI EN ISO 9001. Fondata nel 1999, ha ampliato la sua presenza sul territorio nazionale grazie a una costante crescita, arrivando oggi a più di 70 filiali in tutta Italia. Somministrazione del lavoro, staff leasing, apprendistato professionalizzante, ricerca e selezione del personale, politiche attive del lavoro, attivazione di tirocini extracurricolari, formazione, collocamento mirato, outsourcing, gestione del welfare aziendale e delle risorse umane nell’ambito del settore pubblico sono i principali servizi quotidianamente messi a disposizione di aziende, clienti e persone in cerca di lavoro. ETJCA è l’unica agenzia per il lavoro italiana ad aver stretto un accordo di collaborazione con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro: tale esclusiva consente a questa categoria di professionisti di mettere a disposizione dei propri clienti un’offerta di servizi completa, integrandola con la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato.