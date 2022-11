EGAS – Orosei: via libera a riqualificazione rete idrica

L’Egas ha approvato il progetto redatto da Abbanoa SpA per la sostituzione condotte idriche che interessano diverse vie del centro abitato.

Nuove condotte idriche nell’abitato di Orosei. L’Egas, l’Ente di

Governo dell’Ambito della Sardegna, con la determinazione n. 380 del

29 ottobre scorso, ha approvato il progetto esecutivo del primo lotto,

redatto da Abbanoa SpA, di interventi di riqualificazione del sistema

idrico del Comune del nuorese.

600 mila euro per circa 980 metri di nuove tubature, oltre a 106 nuovi

allacci, realizzati con materiali altamente performanti capaci di

ridurre sprechi idrici e migliorare la distribuzione dell’acqua

sull’intera rete. Saranno, in particolare, interessate da lavori sulla

rete via Mannu, via Tola, via della Pietà, via Roma, via Ballero, via

T. Mojolu e via Lussu.

Con il provvedimento dell’Egas, di fatto, i lavori potranno essere

immediatamente appaltati. L’intervento è reso possibile da risorse

già disponibili, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC

2014-2020 di 30 milioni di euro, destinato al miglioramento

dell’efficienza della distribuzione dell’acqua per il consumo umano,

attraverso il risanamento strutturale e il riassetto funzionale delle

reti di distribuzione idropotabile dei centri urbani con maggiori

criticità della Sardegna.

Orosei rientra, tra le altre cose, in un programma di interventi che

complessivamente interessano anche i comuni di Budoni, Galtellì,

Irgoli, Nuoro, Oliena, San Teodoro e Siniscola.

Il Presidente di Egas Fabio Albieri: “dare risposte concrete alle

esigenze dei vari territori dell’isola che presentano reti idriche

obsolete è una priorità del nostro mandato. Vigilare, programmare

azioni e garantire, quindi, il migliore servizio idrico per le

popolazioni della Sardegna e limitare la dispersione di un bene comune

così prezioso qual è l’acqua sono alla base della missione

dell’Egas”.