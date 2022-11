“É LA DONNA CHE SCEGLIE” DI VINCENZO CANNOVA

Scritto.io presenta: “É la donna che sceglie”, di Vincenzo Cannova.

Il libro, in uscita il 21 novembre, è una raccolta di aforismi dello scrittore, noto sui social.

L’aforista, infatti, ha un pubblico ampio: sono circa 84mila i suoi follower su Instagram e più di 72mila su Twitter.

Cannova attira i suoi seguaci grazie ad aforismi brevi (2-3 righe al massimo), ma intensi. Gli argomenti dei suoi scritti sono diversi, ma i suoi preferiti sono principalmente due: la donna e l’amore.

Non a caso, è proprio la donna ad essere protagonista nel titolo del libro.

Il libro è edito da Scritto.io, una casa editrice indipendente di Latina che ha all’attivo circa 35 pubblicazioni in due anni di attività. Numeri importanti che sono stati possibili grazie a un lavoro di confronto e di perfezionamento quotidiano.

Cannova ha scelto Scritto.io nel panorama italiano delle case editrici perchè l’offerta era autentica, personalizzata, pensata proprio per dare valore ai suoi aforismi e non per buttare un altro libro nel mucchio dei grandi circuiti italiani.

Il libro è acquistabile al seguente link: É la donna che sceglie (aforismi di Vincenzo Cannova) – Scrittoio