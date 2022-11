Due sold out per il sabato del Gruffalò al Teatro Doglio di Cagliari

Tutto esaurito a Teatro Doglio per Il Gruffalò, spettacolo dedicato alla storia di Julia Donaldson, prodotto in Italia dalla Fondazione Aida con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara e il Teatro Stabile del Veneto, in collaborazione con la BSMT (Bernstein School of Musical di Bologna), andato in scena sabato 5 novembre 2022.

Attraverso la forza figurativa del teatro e della musica è stato proposta ai numerosi bambini e famiglie presenti una riflessione sulla fantasia. In un bosco frondoso popolato da animali, in cui ogni personaggio rappresenta qualità umane, descritte con toni allegri e virtù come la lungimiranza, la curiosità e la gentilezza, i bambini sono stati chiamati a riconoscere cosa sia reale e cosa non lo sia. All’ultima domanda “ma quindi Il Gruffalò esiste oppure no?”, il giovane pubblico ha risposto senza incertezze in coro: “Sììì”.

Una selezione di testi e giochi curata dalla libreria Favolare, bar a tema con biscotti del Gruffalò e acqua del bosco frondoso hanno accompagnato i giovani ospiti nel mondo di Julia Donaldson che ha preso vita grazie alla bravura degli attori e alla raffinatezza delle scenografie della Fondazione Aida.

Lunghi applausi e le immancabili foto finali di molti bambini entusiasti insieme al Gruffalò hanno chiuso la serata di Teatro Doglio.

Una performance moderna e profonda al contempo, che conferma il successo del Teatro per famiglie, un trend sempre più diffuso ed apprezzato, grazie anche a compagnie che si dedicano proprio a questo: creare uno spettacolo bello per i bambini ma anche per chi li accompagna, capace di farli ridere e sognare. Spettacoli trasversali, insomma, studiati nel minimo dettaglio per appassionare tutti, grandi e piccini.

È questo il caso della Fondazione Aida, scelta da Teatro Doglio, per inaugurare un calendario di Teatro per famiglie che, la domenica di Carnevale, ospiterà La Famiglia Addams per il secondo appuntamento.