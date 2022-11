Donne Diritti e Tutele – Tra passato e Nuove Prospettive

Sabato 12 Novembre a partire dalle ore 16.00 presso il Centro di Produzione Culturale Move The Box in Via Indipendenza, 1 a Villa Verde (OR), l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno organizza “Donne Diritti e Tutele – Tra passato e nuove prospettive“, ovvero una giornata di studio a più voci sugli aspetti giuridici e sociali relativi alla parità di genere in tutte le sue declinazioni (culturale, formativa, lavorativa) e sulla violenza contro le donne.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Consorzio Turistico Due Giare, la Fondazione di Sardegna e con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo Sport e del MIC Ministero Della Cultura.

La serata riunirà una serie di interventi tenuti dalle diverse professionalità presenti e ognuno, sulla base delle specifiche competenze, cercherà di fornire strumenti reali e spendibili nel quotidiano. A tal proposito interverranno le docenti dell’Università degli Studi di Cagliari, Maria Virginia Sanna, Manuela Tola, Silvia Orrù, Anna Maria Mandas e Francesca Cortesi che analizzeranno, con un taglio interdisciplinare, le discriminazioni di genere ancora presenti non solo in Italia ma anche in altri Paesi e le ragioni che hanno impedito il loro superamento.

Coordina i lavori il Prof. Pietro Paolo Onida dell’Università degli Studi di Sassari. Il riconoscimento dei «diritti» percorre, infatti, modalità e tempi lunghi e difficili, e non sempre i diritti formalmente riconosciuti trovano effettiva applicazione, per cui si rende necessario comprendere come riallineare il tessuto normativo e la quotidianità femminile. Un momento quindi di approfondimento e studio a cui seguirà “Il Tè delle Donne”, occasione perfetta per scambiare opinioni, esperienze e vissuti in compagnia della musica dei Bumblebee Maze che proporranno il live “Blues Tales from the Deep South” con Manuela Fenu (voce) e Francesco Demelas (chitarra e stomp box). L’idea è quella di proporre qualcosa di positivo e propositivo, sorseggiando un tè, per creare occasioni di incontri informali in una cornice che intreccia parola e musica.