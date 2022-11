Dolianova: arrestato trentenne per spaccio

Nel territorio della Parteolla, durante la giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile dolianivese, hanno arrestato un uomo di 30 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Dolianova: arrestato trentenne per spaccio. Ieri, al termine di una specifica attività mirata al contrasto e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio della Parteolla, carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Dolianova hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ******* un 30enne residente in quel centro, noto alle forze dell’ordine, e contestualmente hanno deferito a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un ventenne del posto, ritenuto in affari con l’arrestato. Nel corso della perquisizione domiciliare compiuta presso la residenza del giovane sono stati rinvenuti all’interno di una camera da letto circa 23 kg di marijuana, costituita principalmente da infiorescenze essiccate di cannabis conservate dentro grandi sacchi di carta e nylon e in parte già imballate all’interno di buste per sottovuoto termosaldate, mentre un’ulteriore parte di stupefacente era ancora in fase di preparazione. Inoltre, all’interno del medesimo locale, sono state ritrovate una bilancia professionale, un bilancino di precisione, attrezzatura varia per il confezionamento e denaro in contanti per una somma di circa 400 euro in banconote di piccolo taglio, dimostrazione di come all’interno dell’appartamento oltre allo stoccaggio avvenisse anche la lavorazione, la suddivisione e il confezionamento della sostanza stupefacente destinata all’immissione nel mercato illegale. L’arrestato, considerata la quantità di stupefacente detenuto e i precedenti specifici a suo carico, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta.