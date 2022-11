Direzione Marittima di Olbia: visita del Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Il Vice Comandante Generale della GUARDIA COSTIERA “Ammiraglio Ispettore Nunzio MARTELLO”, ha iniziato nel pomeriggio di martedì 15 u.s., la propria visita istituzionale alla Direzione Marittima della Sardegna settentrionale, comandata dal Capitano di Vascello (CP) Giorgio CASTRONUOVO.

La visita rientra nell’ambito dell’attività ispettiva programmata che l’alto Ufficiale svolge istituzionalmente presso le Direzioni Marittime d’Italia.

Il Direttore Marittimo della Sardegna settentrionale ha accolto l’Ammiraglio, commosso per il ritorno in una terra a lui particolarmente cara, avendo comandato la Guardia Costiera della Sardegna settentrionale per ben quattro anni.

L’Ammiraglio MARTELLO, accompagnato dal Comandante Castronuovo ha, quindi, incontrato il Sindaco di Olbia, Dott. Settimo NIZZI, con il quale sono stati condivisi i valori e l’importanza del ruolo del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, quale organizzazione al servizio della collettività.

Il giorno successivo l’Ammiraglio MARTELLO, nel corso dell’assemblea generale con il personale della Direzione Marittima del Nord Sardegna, ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo “dell’equipaggio” quale elemento imprescindibile per il Comandante, esortando gli stessi a proseguire con entusiasmo, impegno e dedizione, al fine di garantire la massima coesione, necessaria per il buon andamento dei servizi d’istituto.

A seguire, dopo la riunione con i titolari di tutti gli uffici dipendenti, il programma della mattinata ha incluso un lungo incontro con il cluster marittimo e portuale, i servizi tecnico-nautici (piloti, ormeggiatori ed operatori del rimorchio), nonché alcuni dei rappresentanti più importanti dello shipping e della portualità regionale, durante il quale è stato messo in risalto il forte legame tra l’utenza del mare e la Guardia Costiera, evidenziando la funzione moderna delle Capitanerie e le loro competenze esclusive rivolte alla tutela degli usi civili del mare, sottolineando altresì la centralità del ruolo dell’Autorità Marittima rispetto a tutte le attività portuali e costiere quotidianamente rivolte a perseguire l’obiettivo della sicurezza produttiva, cui deve essere sempre improntata qualsiasi iniziativa di sviluppo dei traffici marittimi e portuali.

Prima del termine della sua visita, l’Ufficiale Ammiraglio ha concluso il giro di visite tra le Autorità locali, incontrando sua eccellenza il Prefetto di Sassari Paola DESSI’ ed i Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tempio Pausania Dott. Gregorio CAPASSO. Nel ringraziare per l’ospitalità ricevuta il Vice Comandante Generale ha voluto mettere in risalto ancora una volta l’elevata professionalità con la quale tutto il personale assicura il buon andamento degli uffici, conseguendo elevati risultati sia operativi che amministrativi.

