Dicembre Letterario a Cagliari: domenica 27/11 ospite Felicia Kingsley

Va avanti il Dicembre Letterario a cura del club di Jane Austen Sardegna. Le prime due tappe avevano toccato Villacidro e Sassari, ma la terza tappa arriva a Cagliari.

APPUNTAMENTO ALLE 18.30 AL LAZZARETTO: La scrittrice best seller Felicia Kingsley presenterà, accompagnata da Manuela Arca, il suo nuovo romanzo “Ti aspetto a Central Park” (Newton Compton Editori).

La direttrice artistica del club afferma: «I romanzi di Felicia Kingsley sono certamente portatori di spensieratezza e allegria. Abbiamo avuto una grande risposta da parte dei lettori e delle lettrici, siamo certe che la sua presenza darà un contributo non indifferente al successo del Dicembre Letterario».

Alla presentazione seguirà il firmacopie.

Chi è Felicia Kingsley

L’autrice nasce nel 1987, vive in provincia di Modena e lavora come architetta. Ha esordito con “Matrimonio di convenienza”, romanzo inizialmente autopubblicato, che ha riscosso un grande successo in libreria con Newton Compton diventando il secondo ebook più letto del 2017. La Newton Compton ha pubblicato anche “Stronze si nasce”, “Una Cenerentola a Manhattan”, “Due cuori in affitto”, “La verità è che non ti odio abbastanza”, “Prima regola: non innamorarsi”, “Bugiarde si diventa”, “Non è un paese per single”, “Ti aspetto a Central Park” e i romanzi brevi “Il mio regalo inaspettato” e “Appuntamento in terrazzo”.

IL ROMANZO

Knight Underwood ha tutto: un elegante loft nell’Upper East Side, una fila di donne alla porta e il lavoro dei suoi sogni. O quasi. Purtroppo, non ha fatto i conti con la sua spina nel fianco: Victoria Wender. Anche lei, come lui, è un’ottima editor e le case editrici di tutto il Paese hanno fatto a gara per averla. Victoria è appena atterrata a New York dal Texas ed è pronta a rivoluzionare il catalogo della Pageturner per consolidarne il traballante bilancio. Ma… non con l’aiuto di Knight! Lui non ci sta ad arrivare secondo, detesta il romance, ed è deciso a riprendersi il posto che gli spetta in ogni modo, lecito o meno. Victoria non è una che si ferma al primo ostacolo, è del tutto immune al suo fascino ed è pronta a fargli sudare tutte le sue costose camicie. Tra sabotaggi e schermaglie, però, Knight e Victoria vengono a conoscenza di un segreto che potrebbe mettere a rischio le loro carriere. E da rivali giurati potrebbero doversi alleare per salvare la casa editrice. Non è impossibile, dovranno solo sopportarsi per un po’… o no?

Informazioni e contatti

Il Dicembre Letterario è realizzato con il sostegno dell’Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

CONTATTI E INFORMAZIONI

Per informazioni, contattare la segreteria del Club all’indirizzo e-mail segreteria@janeaustensardegna.com

