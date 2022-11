Continua la serie di eventi culturali in Sardegna. Parte il Dicembre Letterario a cura del Club di Jane Austen Sardegna.

Domani, 26 Novembre, gli appuntamenti prevedono due tappe: Villacidro e Sassari

Dicembre Letterario a VILLACIDRO

La prima tappa del Dicembre Letterario sarà quella di domani 26 novembre, a partire dalle 17.15, all’ex Mulino Cadoni di Villacidro con la tavola rotonda “Donne di libri. Dialogo a tre voci sul mondo dell’editoria”.

advertisement

Interverranno Francesca Chiappa, editor per Hacca Edizioni, Benedetta Centovalli, editor, e Francesca Colletti, marketing e digital manager della casa editrice Neri Pozza.

Coordinerà l’evento lo scrittore e editor Ciro Auriemma, con la partecipazione di Alessandra Ghiani quale portavoce del Club di Jane Austen Sardegna.

Le parole della direttrice artistica Giuditta Sireus: «Per quanto riguarda la tavola rotonda “Donne di libri. Dialogo a tre voci sul mondo dell’editoria”, abbiamo voluto fare una riflessione sui traguardi raggiunti dalle donne nel mondo della letteratura e dell’editoria contemporanea dando spazio alle donne che scrivono, che sono professioniste della penna, ma anche raccontando storie di donne che nascono dalla sensibilità degli uomini»

Eventi dalle 19.00:

La scrittrice best seller Felicia Kingsley presenterà il suo nuovo romanzo “Ti aspetto a Central Park” (Newton Compton Editori). Con l’autrice dialogherà la giornalista Simonetta Selloni.

Continua la direttrice artistica Giuditta Sireus: «Felicia Kingsley è un’ottima esponente della letteratura contemporanea al femminile che si inserisce alla perfezione nel tema su cui è incentrato il festival. Siamo felici di averla con noi, anche grazie alla preziosa collaborazione con la casa editrice Newton Compton».

Dicembre Letterario a Sassari

Oltre a Villacidro, domani sarà protagonista anche Sassari: alle 18.30 l’hotel Vittorio Emanuele ospiterà lo scrittore Simone Tempia e la sua nuova opera “Il Piero o La ricerca di una felicità” (Rizzoli Lizard). Al suo fianco per la presentazione, Emiliano Longobardi.

La direttrice afferma: «Il Dicembre Letterario coinvolge tutte le sedi in cui il Club è radicato con eventi e presentazioni. Domani, in concomitanza con gli appuntamenti di Villacidro, la città di Sassari ospiterà lo scrittore Simone Tempia. Non manca, infatti, la partecipazione maschile nel nostro programma perché siamo convinte che la collaborazione e il dialogo fra uomo e donna siano fondamentali»

CONTATTI E INFORMAZIONI

Il Dicembre Letterario è realizzato con il sostegno dell’Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

Per informazioni, contattare la segreteria del Club all’indirizzo e-mail segreteria@janeaustensardegna.com

Facebook

Instagram