Deferimenti per truffa e ricettazione a Tonara e Aritzo

Deferimenti per truffa e ricettazione applicati nei giorni scorsi dai carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro.

Stazione di Tonara: deferimento per truffa.

I Carabinieri della Stazione di Tonara hanno deferito un soggetto, indagato per reato di truffa perpetrato in danno di un giovane, per essersi fatto consegnare la somma di € 6.800 per la compravendita di un’autovettura VW Golf senza esserne effettivamente proprietario e senza mai ultimare la procedura di rito per il trasferimento di proprietà del mezzo.

Stazione di Belvì: Aritzo, deferimento per ricettazione.

I Carabinieri della Stazione di Belvì (NU) in Aritzo hanno deferito alla competente Procura della Repubblica di Oristano un soggetto, il quale durante una perquisizione locale effettuata presso la sua abitazione è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari smart-phone di provenienza illecita, in quanto oggetto di furto denunciato dalla vittima circa venti giorni prima presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Belvì.