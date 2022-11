DAL VINO ALL’ACQUA. IL NATALE SOLIDALE DE LE MORETTE

Dal vino all’acqua: il Natale solidale de Le Morette

La limited edition del Lugana Doc Mandolara sostiene il progetto Diritto all’acqua in Etiopia del Gruppo Missioni Africa. A realizzare l’etichetta l’artista vicentino Giakomo

In vista del prossimo Natale Le Morette sostiene il progetto Diritto all’acqua in Etiopia di GMA – Gruppo Missioni Africa.

Per quest’occasione il Lugana Doc Mandolara veste una nuova etichetta in edizione limitata, realizzata da Giakomo, artista e illustratore vicentino, che ha donato una sua opera a questo scopo:

l’illustrazione gioca con i colori – giallo, arancio, rosso e azzurro in diverse gradazioni – e raffigura in maniera stilizzata un rubinetto, accompagnato da una grossa goccia.

Il ricavato della vendita delle mille bottiglie numerate verrà devoluto al “Villaggio della Speranza”:

clinica di riabilitazione pediatrica nella periferia di Gassa Chare, insediamento situato nella regione del Dawro Konta, a circa 500 chilometri di distanza dalla capitale Addis Abeba, che si occupa di accogliere bambini rimasti orfani di madre alla nascita, denutriti e/o disabili da 0 a 3 anni.

Il centro, che attualmente non dispone di acqua potabile, attinge a un pozzo stagionale o la acquista e stocca in cisterne per far fronte alle quotidiane esigenze, ma in condizioni igieniche precarie.

Oltre alla cura in ambito pediatrico il “Villaggio della Speranza” si assume l’impegno di garantire un percorso di riabilitazione sanitaria, l’accompagnamento educativo e la cura dei bambini fino a quando le condizioni di salute e l’autonomia raggiunta consentiranno loro di rientrare nelle famiglie di origine o dai parenti.

Il sottosuolo d’Etiopia è molto ricco d’acqua ma per diverse ragioni la gente nei villaggi rurali non riesce ad avere accesso a fonti pulite e sicure.

Garantirne la disponibilità concorre al miglioramento della qualità della vita:

malattie diffuse, come il tifo e la malaria, sono correlate all’utilizzo di acqua inquinata o in quantità insufficienti, oltre che ad altri fattori locali come il clima sempre più arido e la crescente densità della popolazione.

Oggi i bambini e le donne sono costretti a dedicare molto tempo al recupero e al trasporto dell’acqua dai punti di approvvigionamento, posti talvolta lontano dai villaggi, principalmente a piedi con contenitori di fortuna che non garantiscono condizioni di salubrità.

Le nuove condotte assicureranno acqua potabile alla clinica, permetteranno ai bambini di accedere in modo più costante all’istruzione e alle donne di Disa – Loma Balle di dedicare più tempo alla famiglia, all’allevamento di animali o alla coltivazione di verdure.

“L’emergenza idrica vissuta quest’anno ha riportato al centro dell’attenzione l’importanza essenziale di questo bene prezioso.

Abbiamo quindi scelto di sostenere il progetto di GMA per il ruolo centrale che l’acqua, sorgente e simbolo di vita, riveste in esso –

dichiara Fabio Zenato, contitolare de Le Morette insieme al fratello Paolo –

L’obbiettivo concreto è favorire l’accesso a una risorsa fondamentale per tutte le attività sociali e di sostentamento, garantendo il diritto all’igiene, al cibo e alla sicurezza alimentare dei piccoli orfani e migliorando la qualità della vita di tutti gli abitanti dei villaggi limitrofi”.

Il caratteristico territorio argilloso del Lugana è strettamente legato all’acqua, che non solo lo circonda ma ha contribuito alla sua formazione grazie all’azione del ghiacciaio del Garda diverse migliaia di anni fa.

Il Lugana Doc Mandolara

Il Lugana Doc Mandolara è ottenuto dalle uve Turbiana coltivate nel vigneto dell’azienda più importante per estensione, raccolte a partire dalla seconda metà di settembre, rigorosamente a mano.

La vinificazione avviene in serbatoi di acciaio a temperatura controllata di 16° C, segue affinamento “sur lie” per almeno tre mesi e poi uno in bottiglia.

Di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, il Lugana Doc Mandolara presenta note spiccate di fiori bianchi.

Sapore fresco, armonico e delicato e un sentore di mandorla nel finale sono i tratti distintivi di questo vino che esprime al meglio la mineralità, vera caratteristica di longevità del Lugana.

La limited edition del Lugana Doc Mandolara, con l’etichetta ispirata al progetto e creata dall’artista Giakomo, sarà in vendita al prezzo speciale di 11 euro in cantina e nello shop online nel mese di dicembre.